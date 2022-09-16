رئيس القابضة للصناعات الكيماوية ينفي شائعات تصفيتها: الإيرادات زادت 58%

نفى المهندس عماد الدين مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، الشائعات المتداولة على منصّات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية.

مصر لصناعة الكيماويات الحصان الرابح في القطاع

وكشف «مصطفى»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن شركة مصر لصناعة الكيماويات هي الحصان الرابح في الشركة القابضة مؤكدًا أن الأرقام والمؤشرات ونتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام المالي الماضي 2021-2022 المنتهي في 30 يونيو 2022 خير دليل ورد على تلك المزاعم الكاذبة التي تهدف إلى التأثير على كيان عريق يساهم في تحقيق قيمة مضافة للصناعة المحلية.

مصر لصناعة الكيماويات حققت زيادة في الأرباح 58%

وتابع رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بأن شركة مصر لصناعة الكيماويات حققت زيادة في الأرباح خلال العام المالي الماضي الذي انتهى في 30 يونيو 2022 تخطت 58% مقارنة بالعام المالي 2020-2021.

وأشار «مصطفى»، إلى أنّ القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات أظهرت تسجيل صافي أرباح بلغت 211.04 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، مقابل 133.1 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق عليه، لافتا إلى أنّ الشركة حققت إيرادات، خلال العام المالي الماضي؛ لتسجل 550.7 مليون جنيه بنهاية يونيو2022، مقابل 480.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

منتجات الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما

وأرجع زيادة الإيرادات والأرباح إلى ارتفاع طاقة الإنتاج وزيادة الطلب على منتجات الشركة في الفترة الأخيرة وتعد منتجات الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما أبرز منتجات شركة مصر لصناعة الكيماويات إذ تعد الشركة واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الكيماويات بمصر والشرق الأوسط وتمتلك مصنعًا رئيسيًا في المكس بالإسكندرية.

كما تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهم الشركة، في حين يمتلك القطاع الخاص باقي أسهم الشركة.