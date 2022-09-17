الإعدام لأم وعشيقها في قنا.. قتلا أطفالها الثلاثة بـ«سم كلاب»

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بإعدام ربة منزل وعشيقها، بعد الحصول على الإذن الشرعي من فضيلة المفتي، وذلك لقيامها بقتل 3 أطفال أشقاء بسم كلاب، وهم أبناء المتهمة، فيما نجا زوجها بعد معالجته في مركز أورام قنا من السموم التي جرت في جسمه.

جنايات نجع حمادي

وحكمت محكمة جنايات نجع حمادي هذا الحكم برئاسة المستشار طارق يسري، وعضوية المستشارين، أحمد فاروق الأنصاري وطلال عبد الحميد رضوان، وأمانة سر كرم الطاهر ويوسف الشيخ وأسامة الأمير.

بداية الواقعة

بدأت القصة العام الماضي 2021عندما تبلغ لمركز فرشوط من المستشفى المركزي باستقباله عامل 42 سنة مقيم دائرة المركز في حالة غيبوبة ولا يمكن استجوابه وأطفاله الثلاثة، مصابين بحالة تسمم إثر تناولهم عصير ووفاة الأطفال أثناء تلقيهم الإسعافات الأولية.

أم تقتل أطفالها الثلاثة في قنا

وتوصل تحريات فريق البحث المشكل، إلى ارتباط زوجة المصاب تبلغ من العمر 26 سنة، ربة منزل، بعلاقة عاطفية مع سائق 26 سنة تم ضبطه فيما بعد بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي في محافظة القاهرة.

وبمواجهتها اعترفت المتهمة بالجريمة، بوضع سم كلاب لأطفالها الثلاثة وزوجها في زجاجات عصير.

وقال المتهم الثاني بوجود علاقة مع المتهمة واتفاقهما على التخلص من زوجها وأولادها وفـي سبيل ذلك قام بإحضار مادة سامة ووضعها فـي 4 عبوات عصير وقام بإعطائها للمتهمة والتي قامت بتقديمها للمجني عليهم، وإيهام أقارب زوجها بتناول المجني عليهم عصير فاسد، بمواجهة المتهمة بأقوال المتهم الثاني أيدت ذلك، وتم احالتهما للنيابة العامة، التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الأم القاتلة تمثل الجريمة

ومثلت الزوجة وعشيقها، أمام جهات التحقيق، والأجهزة الأمنية بفرشوط، جريمتهما، والتي أسفرت عن مقتل 3 من أطفالها، وإصابة الزوج بحالة خطرة، نتيجة وضع سم الكلاب في القضية التي حملت رقم 1531 لسنة 2022 اداري مركز شرطة فرشوط، وكشفت تحقيقات النيابة أن الزوجة والسائق على علاقة غير شرعية ببعضهما واتفقا على قتل الزوج والأطفال الثلاثة.

فيما نجت طفلة رابعة من الواقعة، وتعيش مع والدها حاليا.

وقررت الجهات المختصة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهمين بإحالة أوراقهما إلى المفتي، ثم الإعدام شنقًا بعد الحصول على موافقة مفتي الجمهورية.