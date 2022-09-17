نشوب حريق في منزل ومكتبة بسوهاج.. والحماية المدنية تسيطر

شهدت منطقة ميدان عصمت وسط مدينة البلينا، نشوب حريق في مبنى مكون من 6 طوابق، وبالانتقال والفحص تبين التهام النيران للطابق الأول من المنزل ومكتبة لبيع المستلزمات المدرسية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

اندلاع حريق في عمارة سكنية وسط ميدان عصمت دائرة المركز

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج ، إخطارا من مركز شرطة العسيرات، يفيد باندلاع حريق في عمارة سكنية وسط ميدان عصمت دائرة المركز.

الحريق التهم الطابق الأول بالمبنى

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين اندلاع الحريق في الطابق الأول بعمارة سكنية مكونة من 6 طوابق بذات الناحية.

على الفور تم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل امتدادها إلى بقية المنازل المجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة النيران وإخمادها.

انحصرت التلفيات الأولية في حريق البلينا كامل أثاثات الطابق الأول، واحتراق محتويات المكتبة المجاورة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاء إبلاغ الجهات المختصة مباشرة التحقيق.