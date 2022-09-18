سفير الأمم المتحدة لتغير المناخ: المباني الخضراء محور رئيسي لقمة شرم الشيخ

قالت المهندسة سارة البطوطي، سفيرة الأمم المتحدة لتغير المناخ، إنّ مصر حريصة على تطبيق منظومة المدن الخضراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار اهتمام الدولة بمشكلات تغيير المناخ، واستضافة مصر للحدث العالمي الكبير«COP27»، والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل.

حياة كريمة والمباني الخضراء موضوعات لمؤتمر المناخ

وأشارت «البطوطي»، في تصريحات صحفية على هامش مشاركتها بقمة صوت مصر «انطلاقة الاستدامة»، والتي تأتي تزامنًا مع استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، إلى أنّ برنامج «المباني الخضراء»، يعد أحد المحاور الرئيسية التي سيتم تسليط الضوء عليها في مؤتمر قمة المناخ «COP27»، فيما يتعلق بتطوير المدن المستدامة والعمارة الخضراء، فضلًا عن المناطق الريفية والزراعية والقرى المختلفة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت «البطوطي»، أنّ الدولة تسعى جاهدة لتطوير البنية التحتية الخضراء للمواطنين، من المخلفات الصلبة والصرف الصحي، والطرق الحضرية، والإنارة ووسائل النقل الحضرية صديقة للبيئة، وكفاءة الطاقة فى البنية التحتية للكهرباء، وفقًا لمعايير المدن الخضراء، من أجل توفير الراحة والأمان والسرعة للمواطنين.

مد جسور التواصل لمواجهة التغيرات المناخية

وأكدت «البطوطي»، أنّ دورها كسفيرة للأمم المتحدة لتغير المناخ يتركز في هذا المؤتمر على مد جسور للتواصل بين تلك القطاعات المختلفة، وبين صناع القرار، وتوطيد العلاقات والربط بين الجهات والمؤسسات والشركات والأفراد لتوصيل الأفكار والمساعدات وتطوريها بما يخدم قضية المناخ، وبالتالي يصب في المصلحة العامة لمصر والدول المشاركة.

وتطرقت «البطوطي»، في حديثها إلى مبادرة حياة كريمة، قائلة: «أعتقد أنها من أهم المبادرات التي قٌدمت للمصريين، ومن أكبر المبادرة التنموية في العالم، ونحن نتحدث علي 4500 قرية يسكن بها 57 مليون مواطن مصري، وهذه القري تشكل المجتمع المصري والهوية المصرية والثقافة، ومن منطلق هذا، تم إطلاق تلك المبادرة كريمة مبنية على رفع كفاءة القري في شتى المجالات».

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

من جانبها صرّحت لمياء كامل، مساعد وزير السياحة للترويج السابق ومؤسس قمة صوت مصر، تأكيدًا على إيماننا أنّه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال شراكات وتعاون محلي وعالمي قوي، وهو الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة الذي يركز على الشراكات لتحقيق الأهداف، فمن خلال حوارات قمة صوت مصر «انطلاقة الاستدامة»، نعمل على تسليط الضوء على أهم محاور استراتيجية تغير المناخ وعرض الرؤى المختلفة من جميع المجالات، حرصًا على أن تكون القمة شريكًا فعالًا في تحقيق رؤى الدولة المصرية، من خلال العمل على خلق حلقة اتصال وشراكات فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال استضافة عدد من الشخصيات البارزة والهامة، من كل القطاعات في الدولة وإبراز الأدوار المختلفة والمتنوعة في قمة المناخ المقبلة.