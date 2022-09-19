لجنة العفو الرئاسي: أعدنا بعض المُفرج عنهم لأعمالهم.. ووفرنا وظائف لآخرين

تواصل لجنة العفول الرئاسي عملها على ملف المُفرج عنهم، حيث تلقّت عددا من الطلبات لمواقف بعض المُفرج عنهم، سواء بقرار من النيابة العامة، أو بقرارات العفو من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جهود لجنة العفو الرئاسي

وأوضحت اللجنة في بيان عنها، أنّه جرى بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، وجار التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لحل بعض الأمور الإجرائية، المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.

وأكدت لجنة العفو، أنّها وحدها -دون غيرها- التي تنسّق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.