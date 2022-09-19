المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق حملة «أخلاقنا الجميلة»

في اطار دورها المجتمعي الهام تطلق المتحدة للخدمات الإعلامية حملة جديدة بعنوان " اخلاقنا الجميلة " على عدة مراحل وتستهدف التأكيد على الاخلاق التي تربينا عليها وتأمر بها جميع الاديان السماوية والانسانية من إحترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

الحملة تنطلق على عدة مراحل عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة وتذكير الاجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم انسانية .