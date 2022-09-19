وزيرة البيئة تشيد بمبادرة «وطن أخضر» وتطلقها رسميا: تجربة رائدة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إطلاق المبادرة التي أعلنتها مؤسسة الوطن بعنوان «وطن أخضر»، تحت رعاية الوزارة، وكجزء من حملة رفع الوعي بمخاطر التغيرات المناخية «رجع الطبيعة لطبيعتها»، التي أطلقتها الوزارة ضمن فاعليات «اتحضر للأخضر»، في إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ cop27، الذي تستضيفة مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وزيرة البيئة تشكر «الوطن»: مبادرتها رائدة

وشكرت وزيرة البيئة، جريدة «الوطن»، على فكرتها بإطلاق المبادرة، مؤكدة أنها تأتي في وقتها مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ: «مبادرتها رائدة وفي وقتها المناسب».

«فؤاد»: وطن أخضر يتمتع بالوعي

وأضافت «فؤاد»: «وطن أخضر» بالمعنى الأشمل والأوسع في رأيي هو وطن يتمتع بالوعي البيئي لمواطنيه وقدرتهم على المشاركة في الرقي بمجتمعهم والحفاظ على موارده الطبيعية.

وتمنت الوزيرة، أن تكون المبادرة خطوة نحو دعم جهود رفع الوعي البيئي بالقضايا المختلفة بدءً من التغيرات المناخية ودور المواطنين للحد من تأثيرها، مرورا بالموضوعات الخاصة بثروات مصر من محميات طبيعية وجهود الحفاظ عليها والتنوع البيولوجي الذي تمتلكة مصر والسكان المحليين والحفاظ على الثقافات المحلية وصولا للوظائف الخضراء.

وزير البيئة: المبادرة فرصة لعرض تجارب الشباب

ولفتت الى أن تلك المبادرة الإعلامية الرائدة لمؤسسة «الوطن»، ستكون بمثابة فرصة لعرض تجارب الشباب ودورهم الفعال لمواجهة التغيرات المناخية ومشاريعهم ومبادراتهم الصديقة للبيئة ونأمل أن تكون «الجريدة»، نموذجا يحتذى به في كل المؤسسات الإعلامية.

كانت «الوطن»، قد أطلقت مبادرة للتحول نحو الاستدامة البيئية بالحد من استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات وقياس البصمة الكربونية وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية ودعم نظام خالي من استخدام الأوراق واستبدالها بنظام إلكتروني كامل.