فدوى عابد: حبي للفن بدأ من الجامعة وعملت في العقارات فترة طويلة

قالت الفنانة الشابة فدوى عابد، صاحبة شخصية «دعاء» في مسلسل «سابع جار» إن دورها ناقش الضغوط التي تتعرض لها المرأة في المجتمع: «أهم حاجة كتابة العمل الفني، والعمل مع الفنانة مريم أبوعوف إضافة كبيرة وفعلا بتساعد اللى بيشتغل معاها إنه ينفذ دوره بأفضل شكل ممكن».

وأوضحت «عابد»، خلال استضافتها في برنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «dmc»، أنها تحب الرسم وبدأت به قبل التمثيل وكذلك الغناء: «أنا بحب أعبر عن نفسي من خلال الفن، وكنت بدرس في تربية فنية جامعة حلوان واتجهت بعد كدة للعمل في العقارات ولكن كنت معتقده دايما إني لسه موصلتش لحلمي، يعني حبي للفن بدأ من الجامعة واشتغلت في العقارات فترة طويلة».

«فدوى» من العمل في العقارات إلى عالم الفن

وأشارت الفنانة الشابة فدوى عابد، إلى أنها استمرت بالعمل في العقارات بالرغم من تفوقها في التمثيل لأنها كانت مسؤولة عن طفل بشكل كامل وكانت بحاجة لدخل ثابت ذلك استمرت في العمل الأساسي: «فكرت مؤخرا مع نفسي وعيدت حساباتي وخدت القرار بالاتجاه للفن بشكل كامل وخاصة الرسم والتمثيل، ونفسي أنجح في معرض فني كبير».

علاقة فدوى عابد بدلال عبد العزيز

وأضافت الفنانة الشابة فدوى عابد قائلة: «الفنانة دلال عبد العزيز كان لديها قدر من العطاء غير معقول وكانت تحب كل من يعملون معها، وكانت بتسألني على بيتي وابنى وتهتم إنها تطمن علينا وفعلا كنت بحس إنها أم لينا كلنا، وبمجرد إني أشوفها وهي بتمثل كنت بتعلم كتير جدا وفيها كل اللي صعب نلاقيه في أي فنانة تاني بالمهارات العظيمة دي».

تشبيه فدوى عابد بـ«عبلة كامل»

وتابعت الفنانة الشابة فدوى عابد: «لما الناس شبهوني بالفنانة عبلة كامل كنت بتوتر وخوفت جدا لأنها فنانة عظيمة وكبيرة ومكانتها مش سهل أي حد يوصلها»، موضحة أن الأعمال الدرامية التي تتناول دور الطبيب النفسي مهمة جدا ومن الملحوظ في الأعمال الدرامية أنه أصبح أمرا طبيعا وكسر حاجز الخوف المجتمعي.

وأكدت أنها انتهت من تصوير فيلمها الجديد «19 ب» وشخصيتها الجديدة سعيدة ومحبة للحياة والحيوان، والعمل من بطولة سيد رجب وناهد السباعي: «نفسي العمل ينجح ويعجب الجمهور، وأنا بحب العطارة والوصفات الطبيعية، وحريصة إني أعلم ابني إزاي يكون مبسوط وعلاقاته بالآخرين وإنه يكبر وهو عنده طموح ومايكونش مستسلم ويقدر يتجاوز أي صعوبات».