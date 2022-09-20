إكسترا نيوز ترد على شائعة «خصخصة المستشفيات الحكومية»

رصدت فضائية «إكسترا نيوز» شائعة تناولها الإعلام المُعادي ومواقع التواصل الاجتماعي، حول خصخصة المؤسسات الطبية والمستشفيات الحكومية وبيعها لدول الخليج وتسعير الخدمات وفقًا لأسعار ليست في متناول المواطنين.

وأوضحت «إكسترا نيوز» أن وزارة الصحة لم تقوم بأي شكل من الأشكال أو بأي طريقة بخصخصة أي مستشفى تابع لها في أي وقت، ولا سيما بعد ثورة يونيو المجيدة.

وأشارت «إكسترا نيوز» إلى أنه في هذا الصدد أن وزارة الصحة تناقش إسناد إدارة بعض المستشفيات للقطاع الخاص، مبينة أن تلك المستشفيات خاضعة لكيان خاص داخل وزارة الصحة يطلق عليه المؤسسة العلاجية ولا يقدم خدمات علاجية للمواطنين.

الدولة تمتلك برنامجا طموحا لعلاج المواطنين

هذا وتمتلك الدولة في الوقت الحالي برنامجًا طموحًا لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والارتقاء بها لمستويات تليق بالمواطن المصري.

وتهدف الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إلى ضم كافة المستشفيات والمؤسسات العلاجية الموجودة في مصر بما فيها القطاع الخاص إلى نظام طبي شامل يقدم خدمة موحدة للمواطنين وبالتالي فان خصخصة أي مستشفى مملوك للدولة يعتبر خروجًا عن هذا الهدف الرئيسي الذي تعمل كل مؤسسات الدولة على تحقيقه.