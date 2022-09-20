«التضامن»: بدء التشغيل التجريبي لمركز إمبابة لعلاج الإدمان الخميس

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بمركز إمبابة لعلاج الإدمان، الخميس المقبل، لافتا إلى أن العلاج يكون في سرية تامة وبالمجان.

وأوضح الصندوق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن المتعافين من الإدمان صمموا ونفذوا جميع أعمال أثاث الموبيليا لمركز إمبابة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، ضمن المبادرة التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحت عنوان «بإيدينا»، التي تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة في إمبابة بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية.

30 مركزا تابعا للصندوق

وأكد الصندوق، أن مركز إمبابة تم تصميمه وفقا لأحدث المعايير، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المراكز العلاجية لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن «16023»، تصل إلى 30 مركزا خلال العام الجاري. ‪ ‬

ووجهت التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار تنفيذ برامج لتأهيل المتعافين من الإدمان وتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل بورش التدريب، داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، منها حرف مهنية مثل «أعمال النجارة، الخياطة، أثاث الموبيليا، الحدادة»، كذلك التدريب على صيانة أجهزة التكييف والمحمول والأجهزة الإلكترونية من خلال فنيين متخصصين.

تعليم المتعافين حرف يحتاجها سوق العمل

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن -ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- أن جميع أعمال الأثاث من نجارة وموبيليا الخاصة بالمركز الجديد في إمبابة تم بسواعد المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق، وأن المركز سيتضمن، عيادات خارجية وحجز داخلي للمرضى، وصالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم «خماسي»، وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى، ومسرح ومكتبة وتأهيل بدني وورش تدريب مهني «للرجال والسيدات» لتعليهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل.

وأضاف «عثمان»، أن البرنامج التأهيلي للمتعافين من الإدمان هو الدمج، من حيث التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي، وبرنامج مهارات منع الانتكاسة، كذلك التأهيل المهني «العلاج بالعمل»، وأيضا التأهيل البدني «العلاج بالرياضة» بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك إطلاق الصندوق مبادرة «بأيدينا» حيث يقوم لأول مرة المتعافين من الإدمان، بتصميم وتنفيذ جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة، لجميع مراكز علاج الإدمان الجديدة، مثلما حدث مع مركز العزيمة بمحافظة قنا، والمقرر افتتاحه بالتزامن مع مركز إمبابة.