مخترعون: حماية الملكية الفكرية ضروري للإبداع «دون خوف»

قد يعتقد البعض أن السرقات تكون سرقات مادية فقط، كالأموال وغيرها، لكن مفهوم السرقات قد يمتد لسرقة الأفكار، ولذلك حرص المشرِّع على تشريع قوانين حماية الملكية الفكرية، علماء عدة تخوفوا من سرقة أعمالهم العلمية وابتكارهم، مما دفعهم لمحاولة حكايتها بشتى الطرق.

«الكومي»: كثير من الأعمال الإبداعية معرضة للسرقة

المهندس محمود الكومى، أحد المخترعين المصريين، ابتكر عدداً كبيراً من الاختراعات نالت جوائز عديدة، كان آخرها زجاجة ذاتية الملء تجمع الماء من البخار، وتأتى فى إطار الحفاظ على الماء، ويروى لـ«الوطن» أن هناك الكثير من الأعمال الإبداعية سواء اختراعات أو أعمال أدبية معرضة للسرقة والاحتيال.

فهناك الكثير من الأعمال للمخترعين تتعرض للسرقة بصورة كبيرة من حين لآخر، ويأتى إصدار الوثيقة بمثابة بداية للحفاظ على الملكية الفكرية للمخترعين، «عمليات سرقة الأفكار مش فى مصر بس، ممكن أشخاص يستولوا على الفكرة دى من برة وما تقدرش تاخد حقوقك منهم».

«سعيد»: ستوفر مناخاً إبداعياً لكل العلماء

الكيميائى سعيد محمد سعيد، الحائز جائزة جنيف للاختراعات عن عام 2022، عن لاصقة تحمى من الفيروسات فى دائرة قطرها 80 سنتيمتراً، يروى لـ«الوطن»، أنه أول ما سعى إليه بعد تأكد نجاح ابتكاره من خلال التجارب، هو حمايته فكرياً. وأضاف سعيد: «المشروع احتاج منِّى وقت وتجارب كتيرة كمان التكلفة المادية»، لذلك فكر فى حمايته.

«سعيد» كان يسعى لاستغلال ابتكاره كمشروع يعمل على تسجيله وبيعه للراغبين فى شرائه، لذلك توجَّه لأكثر من مؤسسة وجهة لحماية حقوقه، «طبعاً كان هدفى حمايته، عشان مفيش أماكن تانية عاملة نفس الفكرة»، وآخر ما ناله هو ترخيص وزارة الصناعة بتنفيذ ابتكاره.

وثيقة الملكية الفكرية تهدف إلى حماية الابتكارات التى بدورها ستوفر مناخاً إبداعياً لكل العلماء فى جميع المجالات، سواء العلمية أو الأدبية.