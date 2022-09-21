مطروح تواجه العشوائيات.. اعتماد مخططات تفصيلية لتطوير 7 قرى جديدة

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، المخطط التفصيلي لعدد 7 قرى في مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة القضاء على العشوائيات، وهي قرى العميد وساحل العميد وأولاد مسعود بمركز الحمام، وقريتى أم الرخم والقصر بمدينة مرسى مطروح، وقرية سواني سمالوس بمركز الضبعة، وقرية سيدي عبد الرحمن بمركز العلمين، بحضور المهندسة أمل عرفة مدير التخطيط العمرانىي بالمحافظة.

وقال محافظ مطروح، في بيان، اليوم الأربعاء، إن اعتماد تلك المخططات يأتى كمرحلة ثانية، إذ أن المرحلة الأولى شملت أيضا، اعتماد مخططات عدد 7 قرى، ليصل إجمالى القرى المعتمدة لها مخططات تفصيلية إلى 14 قرية.

مخططات تحد من البناء العشوائي

أضاف محافظ مطروح، أن اعتماد تلك المخططات يساهم بشكل كبير في حل المشكلات العمرانية والحد من البناء العشوائي، موجها رؤساء المدن بتنفيذ وتفعيل تلك المخططات والتزام المواطنين بهذه المخططات، وعدم التعدي على أراضي الدولة أو إقامة عشوائيات.

15 مخططا جديدا ضمن الجمهورية الجديدية

أوضحت المهندسة أمل عرفة مدير التخطيط العمرانى بمحافظة مطروح، أنه جارى الإعداد للمخطط التفصيلي لعدد 15 قرية أخرى كمرحلة ثالثة، وتأتي المخططات التفصيلية بالقرى والمدن فى ظل الجمهورية الجديدة، تلبية لاحتياجات المواطنين بالتعاون العديد من الجهات، مع الاستجابة لمطالب الأهالي بها، بهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية.

وأشارت إلى أن المخطط يشتمل على كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية، وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى مراعاة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمواطنين، والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال المقبلة، لينعموا بحياة كريمة ومنظمة بعيدة عن العشوائية، لتظهر المدينة بالمظهر اللائق.