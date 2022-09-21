سان باولو الإيطالية أفضل مؤسسة في علاقات المستثمرين بأوروبا

احتلت مجموعة «انتيسا سان باولو»، الإيطالية المركز الأول في العلاقات مع المستثمرين المؤسسيين والمحللين الماليين وتطبيق جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية على مستوى أوروبا للعام الثالث، وذلك وفقًا لتصنيف شركة الأبحاث المتخصصة Institutional Investor لعام 2022، كما جاءت «انتيسا سان باولو»، فى المرتبة الأولى من بين أكثر الشركات تكريمًا عن جودة العلاقات مع المستثمرين.

أفضل مؤسسة في علاقات المستثمرين

واختير كارلو ميسينا كأفضل رئيس تنفيذي في القطاع المصرفي الأوروبي، للعام الخامس منذ تقديم التصنيف، وذلك بناءً على أصوات المستثمرين المؤسسيين والمحللين الماليين، وحصلت مجموعة انتيسا سان باولو أيضًا على الجائزة الأولى في الفئات التالية: «الجائزة الكبرى كأفضل مؤسسة بشكل عام في علاقات المستثمرين، وأفضل مؤسسة في علاقات المستثمرين على مستوي المؤسسات المالية»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز Europe & Emerging EMEA Equities، والذي انعقد في لندن في 7 سبتمبر.

تؤكد الجوائز التي تمنحها Institutional Investor - والتي تستند إلى دراسة استقصائية واسعة المجال أجريت بين ما يقرب من 1400 مستثمر مؤسس ومحلل مالي، التقدير القوي من المجتمع الدولي للتميز الإيطالي، في إطار التوجه العالمي والتركيز بشكل كبير على الاستدامة، كما أنها تُقر بكفاءة الرئيس التنفيذي للمجموعة والإدارة، الذين يعتبرهم المستثمرون والمحللون الماليون على رأس القائمة في أوروبا.

المرتبة الأولى في أوروبا

وقال كارلو ميسينا، الرئيس التنفيذي لمجموعة انتيسا سان باولو، إن هذه الجوائز المرموقة، التي تصنفنا مرة أخرى في المرتبة الأولى في أوروبا، تعكس التزامنا المستمر بتطوير جودة علاقتنا مع السوق واهتمامنا بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية حتى في الظروف الجديدة تمامًا.

تجدر الإشارة إلى أن Institutional Investor هي شركة أبحاث مستقلة أوروبية على مدار الخمسين عامًا الماضية بين المؤسسات الاستثمارية والمحللين الماليين.