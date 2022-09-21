انتخابات مركز شباب صلاح.. خال نجم ليفربول رئيسا وشقيقه ينافس أصدقاء «مو»

فاز عبدالعزيز البمبي خال محمد صلاح، بمنصب رئيس مركز شباب اللاعب محمد صلاح، وذلك بمسقط رأسه في قرية نجريج، بمركز بسيون، بمحافظة الغربية، بالتزكية، بينما ينافس شقيقه الأصغر زملاء وأصدقاء النجم العالمي على مقاعد أعضاء مجلس إدارة النادي.

وجاء إعلان فوز خال اللاعب برئاسة مركز شباب القرية، والذي تم تغيير اسمه من مركز شباب نجريج، إلى مركز شباب اللاعب محمد صلاح، بعد صعود المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم في روسيا، 2018، بالتزكية لعدم وجود مرشحين على مقعد رئيس مركز الشباب غيره.

الفوز بالتزكية لم يقتصر على مقعد رئيس مركز شباب اللاعب محمد صلاح فقط، ولكن أيضا كان على منصب أمين الصندوق، حيث فاز به فوز جمال عبدالسميع، بينما يتنافس على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة مركز الشباب الغمري السعدني، أول مدرب للاعب محمد صلاح، ورشد شكر.

ويتنافس 6 مرشحين على مقاعد أعضاء مجلس الإدارة، الـ5، بينهم ناصر صلاح، الشقيق الأصغر للاعب محمد صلاح، والمرشحين الـ 5 جميعهم أصدقاء مقربون للاعب وزملاء دراسة.

إغلاق باب الترشيح يوم الاثنين الماضي

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مركز شباب محمد صلاح بمركز بسيون مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، أغلاق باب الترشح للانتخابات يوم الاثنين الماضي،، وأن المرشح على مقعد رئيس مجلس الإدارة واحد فقط، وهو عبدالعزيز البمبي خال محمد صلاح، بينما على مقعد نائب رئيس مركز الشباب، ترشح 2، هما: الغمري السعدني، ورشد شكر، وعلى منصب أمين الصندوق ترشح واحد فقط وهو جمال عبدالسميع، و أما في العضوية ترشح كل من، محمد عطالله إسكندر وأحمد ياسر خضر وأحمد بلال ومحمد ماهر، ومحمود البهنسي، وناصر صلاح، ومن المقرر إجراء الانتخابات يوم 16 أكتوبر المقبل على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة مركز الشباب وأعضاء مجلس الإدارة بعد حسم مقعدي رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق.