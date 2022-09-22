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السيسي يستعرض مع مدبولي وعاشور استعدادات العام الدراسي الجديد

كتب:

محمد أبو عمرة
05:36 م | الخميس 22 سبتمبر 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول «استعراض الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واستعدادات العام الدراسي الجديد».

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.