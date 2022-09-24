«المصريين الأحرار» بالسويس ينظم ندوة عن مخاطر الزواج المبكر «صور»

نظم حزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس ندوة بعنوان «مخاطر الزواج المبكر وختان الإناث» بقرية الرائد التابعة للقطاع الريفي، وذلك في إطار الدور التوعوي والتنويري للحزب بقيادة عادل فاضل، عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار وأمين الحزب بمحافظة السويس، وتحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب.

نشر الوعي الأسري والمجتمعي

كما تأتي الندوة بتنفيذ أمانة المرأة بقيادة سماح مهدي، بالتعاون والمشاركة مع أمانة الجناين بقيادة المهندس أشرف توفيق، وبحضور أحمد البرلسي عضو هيئة المكتب بالحزب بالسويس، حيث تهدف الندوة إلى نشر الوعي الأسرى والمجتمعى، وإدارة الندوة سماح مهدي أمينة المرأة بالحزب بحضور أكثر من مائة سيدة من قرية الرائد بالقطاع الريفي وسط تفاعل متميز منهم لأهمية الموضوع وخطورته.

وحاضر في الندوة الدكتورة منى قطب استشاري أمراض نساء وتوليد؛ وتحدثت عن خطورة الزواج المبكر على صحة المرأة وكيفية الوقاية والعلاج لبعض الأمراض والأعراض الناتجة من ذلك وأيضا خطورة الزواج المبكر على الأسرة وعلى المجتمع.

كما تحدثت عن ختان الإناث وهو من العادات والتقاليد والموروثات الخاطئة للتحكم بسبب الجهل المتفشي خاصة في المناطق الشعبية والريفية وما ينتج عنها من آثار نفسية وصحية سلبية.

العنف ضد المرأة

وأيضا تحدثت الدكتورة منى الشرقاوي، أخصائي نفسي عن الصحة النفسية للمرأة فى جميع المراحل العمرية والتأثير النفسي على الفتاة إذا تزوجت فى سن مبكرة يؤدي إلى إلحاق الأذى بها على الجانب النفسي والجسدي؛ مؤكدة على ضرورة تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكل أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها.

و من جانبه، قال عادل فاضل عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار وأمين السويس، إن الندوة تستهدف نشر الوعي بخطورة الزواج المبكر وذلك في إطار خطة الحزب للتحقيق التواصل المجتمعي مع المواطنين، ولا سيما أن قضايا الزواج المبكر وختان الإناث والعنف ضد المرأة يلزم مواجهتها بكل السبل.

المخاطر الجسدية والنفسية للزواج المبكر

وأكد أن الحزب لا يدخر جهدا في عقد ندوات التوعية التي تناقش هذه القضايا والمخاطر الجسدية والنفسية للزواج المبكر وأثره السلبي والمشاكل التي تواجهها الفتيات من جراء هذا الزواج.

واختتمت الندوة بمناقشة وحوار مفتوح بين المحاضرين والحضور وتم الإجابة على أسئلتهم وتوزيع خطابات تحويل إلى معمل النور بخصم 50% لخدمة المواطنين ضمن بروتوكول تعاون مع الحزب بالسويس.