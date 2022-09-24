النيابة تباشر التحقيق مع السائق المتهور في حادث طريق السويس

تباشر النيابة العامة التحقيق مع السائق المتهور المتهم في حادث طريق السويس، بتعطيل الحركة المرورية والقيادة المتهورة بسرعة جنونية وتعريض سلامته وسلامة المواطنين للخطر وحيازة مواد مخدرة وغيرها من التهم، كما تم تحريز الفيديوهات المصورة من المواطنين من قبل وحدة الرصد بوزارة الداخلية.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة سائق طريق السويس المتهور إنه من المفترض إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.

المتهم كان تحت تأثير المواد المخدرة

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في واقعة سائق السيارة المتهور على طريق السويس أنه كان تحت تأثير المواد الكحولية المسكرة فضلاً عن حيازته لـ دفترين من أوراق لف سجائر «بفرة»، مع أداة خاصة لتعاطي مخدر الآيس، وعقار طبي «مجهول» ليواجه العديد من التهم أبرزها تعريض سلامته وسلامة الآخرين للخطر.

تحليل مخدرات لسائق طريق السويس المتهور

ووفقاً للتحريات أنه سيتم عرض قائد السيارة المتهور بطريق السويس أمام تحقيقات النيابة العامة للتحقيق معه والاستماع إلى أقواله حول الواقعة، وفي تلك الأثناء سيتم إيداع المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له، كما سيتم تحريز الفيديوهات التي صوَّرها المواطنون من قبل وحدة الرصد بوزارة الداخلية، وستصدر قرارات جديدة من قبل جهات التحقيق في الساعات القليلة المقبلة.

التهم التي سيواجهها سائق طريق السويس المتهور

ويواجه سائق طريق السويس المتهور عدة اتهامات من بينها تعريض سلامته وسلامة المواطنين للخطر تعطيل الحركة المرورية كما يعاقب بشان رعونته وسرعته الزائدة في الطريق وإذا ثبت عقب عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات أنه يتعاطى أيا من المواد المخدرة أو المسكرة فسيواجه تهمة جديدة.

تفاصيل الفيديو المصور للسائق

وكان مقطع فيديو مصور من قبل بعض المواطنين ظهر خلاله المتهم وهو يقود سيارته على طريق السويس بسرعة جنونية وبشكل متهور وفتح باب السيارة ووضع قدمه اليسرى على الباب حتى يظل مفتوحاً وهو يقود في محاولة من المواطنين لاستيقافه وإعادته لرشده إلا أنه لم يتوقف لدقائق متواصلة حتى اصطدمت سيارته بأخرى نقل ثقيل «تريلا» من الخلف.

الرأى القانوني في الواقعة

وقال أشرف ناجي، الخبير القانوني، معلقاً على الواقعة، إنها شغلت الرأي العام خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب رعونة المتهم، ووفقاً للمادة رقم 76 من قانون العقوبات للمرور، فإن سائق السيارة المتهور بطريق السويس فإنه «يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير المخدر، وأثبتت التحاليل ذلك تكون مدة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وتصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه، أما إذا نتج عن قيادته تحت تأثير المخدرات إصابة لأي شخص يتم حبسه مدة لا تقل عن سنتين إلى 5 سنوات»، كما سيواجه عقوبة الحبس وغرامة تبدأ من قيمة 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، مع سحب الرخص منه على مدار مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى ثلاث سنوات.