«الوطن» تحتفي بالكاتب الساخر في ذكرى ميلاده الـ70.. عاش بـ«جلال» الكلمة ومات بتاريخ «عامر»

مفطور على حب الوطن، يدافع عنه بجسده وقلمه الساخر، وأسلوبه المميز وأفكاره الإبداعية ومقالاته التى اتسمت بالعفوية والقوة، حتى نال الكاتب الراحل جلال عامر عديداً من الألقاب، «أمير الساخرين» و«جنرال النكتة وفيلسوفها»، ومن قبلها «بطل» بعد مشاركته فى ثلاث حروب، بدأت بالاستنزاف، مروراً بحرب أكتوبر، وانتهت بتحرير الكويت.

كما شارك فى تحرير مدينة القنطرة شرق، حين كان قائداً لسرية بالفرقة 18 مشاة آنذاك، تحت قيادة الفريق فؤاد عزيز غالى.

وتبقى كتابات جلال عامر المميزة محفورة فى ذاكرة التاريخ، تذكرنا ببداياته فى جريدة القاهرة، الصادرة عن وزارة الثقافة المصرية، داخل صفحة «مراسيل ومكاتيب للقراء»، ومقالاته فى عديد من الجرائد، منها «الأهالى، الدستور، والتجمع، والمصرى اليوم»، حتى ابتدع مدرسة جديدة فى فن الكتابة الساخرة تعتمد على الأفكار المنفصلة فى طرحها، لكنها شديدة التماسك والترابط.

واستمر دور جلال عامر البطولى فى أعقاب «25 يناير»، حتى ودع الحياة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء مشاركته فى مسيرة بمسقط رأسه الإسكندرية، وكأنه اختار الدفاع عن وطنه حتى النفس الأخير فى فبراير 2012.

تحتفى «الوطن» بمرور 70 عاماً على ميلاد أحد أهم مبدعيها الكبار وصاحب اللغة المتميزة فى فن الكتابة الساخرة الكاتب الراحل جلال عامر.