30 فنانا عربيا يستعرضون مواهبهم في الملتقى الدولي للفنون

يعود الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة لقلب القاهرة، وذلك بعد غياب أربع سنوات، وذلك ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي- كاف»، وتشهد أيام المهرجان الذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل، عروض لفنانين عرب يحضرها مجموعة من مديري المهرجانات والمبرمجين من مختلف أنحاء العالم، بهدف دعم المواهب العربية والترويج لها في المهرجانات الدولية.

ويجمع الملتقى هذا العام أكثر من 30 فنانًا من مصر وفلسطين ولبنان والمغرب، وسيتاح لهم الفرصة لتقديم عروضهم أمام متخصصين في الفنون المعاصرة وتبادل الخبرات معهم وتوفير فرص تسويق وإنتاج لهذه العروض، بالإضافة إلى ترويجها عالمياً.

انطلاق مهرجان وسط البلد في أكتوبر

جدير بالذكر أن الملتقى كان من المفترض أن يستقبله «دي-كاف» عام 2020، لكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا، ويهدف الملتقى إلى دعم وتطوير مبدعي الفنون المعاصرة في العالم العربي من خلال إتاحة فرصة للتسويق والترويج لعروضهم محليًا وعالميًا.

وقال أحمد العطار، المدير الفني لـ مهرجان «دي - كاف»، إن الملتقى يعد فرصة حقيقية للفنانين العرب للتفاعل وتبادل الخبرات مع المبدعين من المبرمجين ومديري المهرجانات من مختلف الدول.

وأضاف يشمل برنامج الملتقى هذا العام عروض رقص ومسرح وفنون أدائية أخرى، ويتم اختيار هذه الأعمال بناءً على قيمتها الفنية، ويعتبر الرقص المعاصر شكلا فنيا أكثر انتشارًا من المسرح في الوطن العربي.

عروض المهرجان

وتشمل فعاليات المهرجان عروض متعددة التخصصات، تجمع بين الرقص والمسرح والميديا الحديثة، ولأول مرة في مصر، يشهد «دي - كاف» ضمن فعاليات الملتقى جلسات نقاشية لشبكة المجتمع الدولي للفنون الأدائية ISPA، وهي أكبر شبكة لمبرمجي ومديري المهرجانات والمسارح الخاصة بالفنون الأدائية من مختلف أنحاء العالم ومقرها الأساسي في نيويورك.

ويأتي الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة بدعم من مؤسسة دروسوس وجمعية الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة وصندوق دعم الفنانين العرب من باريس وشبكة المجتمع الدولي للفنون الأدائية ISPA والمجلس الثقافي البريطاني ومركز التحرير الثقافي.

مهرجان دي كاف للفنون المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي-كاف»، يعد الوحيد من نوعه في مصر لعدة أشكال من الفنون المعاصرة، ويستمر على مدار ثلاثة أسابيع من كل عام، في عدة أماكن بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، ويشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال وسينمائية.

يشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين من جميع أنحاء العالم يجتمعون في قلب القاهرة.