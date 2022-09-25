المشترى في أقرب مسافة من الأرض منذ 59 عاما.. «البحوث الفلكية» توضح

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل الحديث حول أن المشترى في أقرب مسافة من الأرض منذ 59 عاما، موضحًا: «في الأخيرة ومع التقدم التكنولوجي الذي نشهده والتسارع الكبير في برامج الفضاء وإطلاق تلسكوب جيمس ويب، فقد تم الإعلان عن معلومات كثيرة، وأصبح لدينا تطورات جديدة عن الكون الذي نوجد فيه».

سنرى كوكب المشترى مساء اليوم

وأضاف القاضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «أصبح لدينا معلومات جديدة عن الكون وتطور عمر الكون بالحسابات والدراسات الموجودة من 4.5 مليار سنة إلى 13.5 مليار سنة.. شهريًا نصدر بيان بالظواهر الفلكية الموجودة، وفي مساء اليوم سنرى كوكب المشترى، الذي يعتبر من أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية، وهو كوكب غازي يدور حوله 4 أقمار، ووجوده في تقابل قرب الشمس يجعله أكثر إضاءة عن أي يوم في الفترات الماضية، وطول الليل سيكون واضحا للرؤية بالعين المجردة».

المشترى بعيد جدا عن الأرض

وأردف رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية: «من في حوزته تلسكوبات صغيرة أو كاميرات معظمة سيمكنه مشاهدة الأقمار الأربعة التي تدجور حول المشترى»، مشيرًا إلى أن كل جُرم سماوي له مداره، ولا يوجد أي احتمال لأي جرم سماوي أن يصدم بالأرض، وما يقال في هذا الصدد غير صحيح، كما أن المشترى بعيد جدا عن الأرض ولا يمكنه ان يصدم بالأرض، ولكن الجديد ان هناك تقابل مباشر مع قُرص الشمس وبالتالي، فإن الإضاءة شديدة واللمعان جميل.

وأكد رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية: «يمكن رؤية المشترى بالعين المجردة مساء اليوم، ولكن الأقمار التي تدور حوله لن يتمكن أحد من رؤيتها بالعين المجردة وستكون في حاجة إلى تلسكوبات، وفي المعهد فإننا نرحب بالجماهير وعشاق الفلك، وستحدث الظاهرة مع غروب الشمس وشروق المشترى في نفس التوقيت تقريبًا حتى قبل الفجر بدقائق بسيطة».