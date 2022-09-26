نقل 25 مريضا من مستشفى سوهاج العام بعد انقطاع الكهرباء عن بعض المباني

نقلت مستشفى سوهاج العام «الأميري»، 25 مريضا إلى مستشفيات سوهاج التعليمي وسوهاج الجامعي، وذلك عقب انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المباني وضعفها بالآخر، فجرى نقل المرضى لحين عودة التيار الكهربائي إلى طبيعته وتم تحرير محضر بالواقعة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقي إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج، بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام، بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المباني داخل المستشفى وضعفها ببعض المباني الأخرى بالمستشفى.

الانتقال إلى موقع الحادث

انتقلت على الفور قوة أمنية لموقع البلاغ وتبين انخفاض التيار الكهربائي عن بعض المباني وانقطاعه تماما بالأخير ليتم نقل 25 مريضا لمستشفيات سوهاج التعليمي ومستشفى سوهاج الجامعي لحين عودة التيار الكهربائي إلى طبيعته وإصلاح العطل.