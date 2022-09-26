تحويل طالب في تربية رياضية للشؤون القانونية.. أهان الكلية على الفيس بوك

أحالت كلية التربية الرياضية أبو قير بنين التابعة لجامعة الإسكندرية، الطالب «أ.غ.م» بالمستوى الثاني، إلى الشئون القانونية لاتخاذ ما يلزم تجاهه؛ لما بدر منه من إهانة للكلية وإدارتها والتعليق بشكل غير لائق على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال الدكتور محمد بلال، عميد الكلية، إن الطالب تجاوز وأهان الكلية وإدارتها في تعليق على الصفحة الرسمية للكلية على موقع الفيس بوك بسبب مظلمة لديه.

سبب تحويل طالب تربية رياضية للشؤون القانونية

وأضاف بلال لـ«الوطن»، أن التجاوز مرفوض نظراً لأن الكلية تدعى «التربية الرياضية» أي تعني التربية قبل أي شيء آخر، لافتاً إلى أنه جرى تحويل طالب مسبقًا للشؤون القانونية واعتذر بعد توسط اتحاد الطلاب، مؤكدًا أن وضع هذا الطالب مختلف إذ أهان الكلية في تعليق على صفحة الكلية الرسمية.

محاذير للطلاب

وأوضح أن الكلية تحاسب الطلاب على تعليقاتهم من خلال المنابر الخاصة بها، سواء كانت صفحة الكلية أو صفحة الجامعة أو المجموعات الخاصة بالطلاب، لافتاً إلى عدم محاسبة الطلاب على ما يتم تدوينه على صفحاتهم الشخصية.

وطالب عميد كلية التربية الرياضية من لديه شكوى بإمكانية إرسالها على رسائل الصفحة الرسمية أو كتابتها لإدارة الكلية عبر مسارات الشكاوى المعتادة، إذ إن الكلية تعطي كل ذي حق حقه دون أي تأخير، مؤكدًا أنه غير مسموح نهائيًا بأي تجاوز في حق اسم وسمعة الكلية.