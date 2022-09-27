المنطقة الاستثمارية بميت غمر.. 107 وحدات صناعية جاهزة للعمل فورا

مركز صناعي وتجاري مهم، يضم المستثمرين من أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة على أرض ميت غمر بمحافظة الدقهلية، في المنطقة الاستثمارية الجديدة، التي طالما حلم بها أصحاب الصناعات في مدينة ميت غمر، منذ بداية الفكرة في 2010، واستمر العمل بها يسير ببطء شديد، حتى قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الانتهاء من المشروع بالكامل في 36 شهرًا، وهو ما حدث.

وبحسب بيانات محافظة الدقهلية، فإن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تقع على مساحة 18 فدانًا على طريق «المنصورة القاهرة» بجوار مصنع الغزل والنسيج بميت غمر، ومقام على أرضها 107 وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق، وجاهزة للعمل فيها فورًا.

تطوير الصناعات المعدنية في ميت غمر

وقال خالد عبد المؤمن، أحد العاملين في مجال الصناعات المعدينة في ميت غمر، إن المنطقة الاستثمارية بميت غمر، كانت أحد أهم مطالب العاملين في مجال الصناعات المعدنية، وورش صناعة الألومنيوم، وذلك كون مدينة ميت غمر أول مركز في مصر لصناعة الألومنيوم، ولأن الورش الصغيرة داخل المدينة تفتقد إلي الكثير من الإمكانيات، فكانت هناك فرصة لإنشاء المنطقة الاستثمارية.

وأضاف «عبدالمؤمن» في تصريحات لـ«الوطن» أن أهمية المنطقة الاستثمارية بميت غمر لا تأتي من خلال المكان فقط، ولكن سيكون فرصة كبيرة لتصنيع صناعة الألومنيوم في مصر فالمنطقة مركز تدريب، ومعارض ومنافذ بيع مما يجعل المستثمر لا يشغل باله في تصريف بضاعته.

مساحات المنطقة الإستمثارية

في نفس السياق، قال محمود نصر الدين، أحد المستثمرين، إن مساحات المنطقة الاستثمارية مهيئة للصناعات المعدنية، فمساحتها تتناسب مع ذلك النوع من الصناعات وتبدأ من 144 مترًا، وتصل إلى 576 مترًا، كما أن التعاقد فيها مدته 15 سنة، وهي مدة كافية لاستمرار الصناعة ونموها، وبعد مرور المدة يمكن تجديدها.

وفي سياق متصل أعلنت محافظة الدقهلية، في بيان لها، المنطقة تأتي في إطار توجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وجذب استثمارات وعلى رأسها الصناعات المعدنية والألومنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة.

تمويل المشروعات

وذكرت المحافظة أن جهاز تنمية المشروعات يمنح تمويلا للمشروعات في المنطقة الاستثمارية الجديدة تصل إلى مبلغ 10 ملايين جنيه، من أجل شراء المعدات والآلات الحديثة اللازمة للتشغيل لتكون مركز صناعي إشعاعي على أرض الدقهلية، في ظل توافر الأيدي الماهرة لذلك النوع من الصناعات في ميت غمر.

حوافز ممنوحة لمشروعات المنطقة الاستثمارية بميت غمر

وأعلنت وزارة الاستثمار، في بيان لها، أنها تقدم حوافز للمشروعات، ومنها إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات ميسرة، وأيضا يكتفي بقرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار في التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمرايا والإعفاءات للمشروع دون الحاجة للقيد بالسجل لصناعي، كما يتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية إدارة شئونها وتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات، كما أنه لا يجوز لأي جهة إدارية اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها إلا بعد الرجوع للهيئة.