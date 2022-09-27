والدة الطفلة سيلين: حالة ابنتي تتدهور.. والتبرعات وصلت لـ20 مليون جنيه

قالت رضوى حمدي، والدة الطفلة سيلين المصابة بضمور العضلات، إن الحالة الصحية لنجلتها الطفلة سيلين متدهورة، وذلك نظرا لتأخر حصولها على العلاج وتعاني من نقص في كرات الدم البيضاء والمناعة، ومعظم الوقت نائمة ولا تمارس حياتها الطبيعية، لافتة إلى أنه في حالة اكتمال المبلغ وحصولها على العلاج سوف تتحسن.

مبلغ التبرعات وصل إلى 20 مليون جنيه

وأوضحت «رضوى» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC» أن مبلغ التبرعات وصل إلى 20 مليون جنيه حتى الآن، وفي انتظار اكتمال المبلغ لحصولها على الحقن، مشيرة إلى أنها تحصل على علاج شهري قيمته 55 ألف جنيه منذ إصابتها لتقليل الأعراض، وكانت تتكفل به إحدى المؤسسات ولكنها أعلنت منذ قليل عدم تمكنها من توفير الدواء خلال الشهر القادم.

مناشدة أم للشعب المصري

وطالبت والدة الطفلة سيلين الشعب المصري وأهل الخير بعدم التخلي عن ابنتها ودعمها بشكل أسرع للحصول على العلاج وإنقاذ حياتها.

جدير بالذكر أن حالات ضمور العضلات تحتاج إلى تحسن القدرة على التنفس، للحصول على الحقنة الأغلى في العالم، بحسب «رضوى»: «بقيت دلوقتي محتارة ما بين جمع المبلغ في أسرع وقت، وكمان محاولة تحسن الحالة الصحية لبنتي علشان تقدر تاخد الحقنة لما المبلغ يكتمل».