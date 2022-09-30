خبير يكشف نصائح لعمل مشروع استزراع سمكي ناجح: «علشان متخسرش فلوسك»

كشف الدكتور يوسف، خبير الاستزراع السمكي، مجموعة من النصائح قبل بداية عمل المشروع للمرة الأولى حتى لا يحدث خطأ يؤدي إلى خسارة المال أو موت الأسماك، وأن تلك المعايير هي عمل دراسات جدوى سليمة من أماكن ومستشارين معتمدين طبقاً للمعطيات الحالية لأن مدخلات الإنتاج تغيرت هذا العام سواء زيادة سعر الأعلاف أو الخامات أو استهلاك الطاقة وخلافه.

مشاكل ضارة للأسماك

وأضاف خبير الاستزراع السمكي في تصريحات لـ«الوطن»: يجب عمل الدراسات البيئية للمشروع بمعنى عمل تحاليل لجودة التربة والمياه، وهل هي عذبة أم مالحة، أو بها مشاكل ضارة للأسماك، وأن الحموضة والقلوية للمياه تسمح للاستزراع السمكي أم لا.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك مصدر جيد للتمويل «رأس المال الحقيقي»، والاعتماد على الاستشاريين وأصحاب الخبرة والاستعانة بالمتخصصين في إنشاءات المزارع السمكية، مشيرًا إلى أن مصر بها كوادر كبيرة يمكن الاستعانة بهم في إنشاء المزارع السمكية.

الشائعات المتعلقة بالمزارع السمكية لا أساس لها من الصحة

وأوضح خبير الاستزراع السمكي، أن هناك شائعات مغرضة تتعرض لها المزارع على رأسها تأثير هرمون الزريعة لتكون وحيدة الجنس ووجود الديدان القاتلة والمضرة وكلها لا أساس لها من الصحة، وأن الغرض من تلك الشائعات هو تحقيق الشهرة.

وأشار إلى أن مذاق أسماك المياه المالحة أفضل من أسماك المياه العذبة عن المزارع السمكية، وأنها ذات فائدة وقيمة غذائية أكبر، لأن بيئة المياه المالحة بها نسبة أعلى من «الكالسيوم والفسفور واليود والأوميجا 3»، ومع ذلك فإن أسماك المياه العذبة ذات قيمة غذائية كبيرة.

وبينَ «يوسف» أن أسماك المزارع يتوقف مذاقها وقيمتها الغذائية بناء على نوع العلف المقدم فكلما كان أفضل والمياه ذات جودة جيدة كلما كان مذاق السمك وقيمته الغذائية أعلى وأفضل.