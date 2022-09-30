تحتاج لـ حقنة بـ40 مليون جنيه.. والد الطفلة كيان مريضة الضمور: نفسها تعيش

تستيقظ «كيان» صباح كل يوم محاولة الحركة، إلا أن مرض مناعي أصاب النخاع الشوكي تسبب لها في ضمور العضلات أعاقها عن تنفيذ أي محاولة للحبو، وسط نظرات عاجزة من والدها لعدم قدرته على تحقيق حلم الأسرة ورؤية طفلته تتحرك أمام عينيه كباقي الأطفال في عمرها؛ بسبب ارتفاع سعر علاجها الذي وصل إلى 40 مليون جنيه.

تحلم أسرة الطفلة كيان ابنة مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، بتجميع المبلغ لسفر الطفلة إلى خارج مصر لتحصل على علاج ضمور العضلات في إحدى دول أوروبا وتستطيع الحركة مثل أقرانها لتدخل الفرحة على قلوب أسرتها.

والد الطفلة: نحتاج دعم المصريين

حملات الطفلة رقية والطفلتين علياء وفريدة؛ كلها شجعت الوالدين للاستغاثة لإنقاذ ابنتهما حيث نجح المصريون ودعمهم في توفير الملايين للأطفال وإتمام سفرهم للحصول على علاج ضمور العضلات اللازم وبينهم حالات تماثلت للشفاء وآخرين مازالوا تحت العلاج.

فتح حساب بنكي للتبرع لـ«كيان»

وقال ضياء حمدان والد الطفلة كيان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنهم نجحوا في فتح عدة حسابات بنكية في بنوك القاهرة ومصر والأهلي وحساب بشركة فوري تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة.

وتابع: «كيان تعاني من ضمور عضلي شوكي وعمرها سنة و3 شهور ومن المفترض بدء العلاج خلال 3 أشهر من الآن مقسم على 3 سنوات بحسب كلام الأطباء».

وأشار إلى أن نجلته تم تحديد علاجها بحقنة «اسبرازا»؛ وهي من العقاقير التي تمنح للأطفال على مدد زمنية مختلفة قد تصل لـ 3 سنوات تحصل فيها على 4 حقن سنويا وقد تنخفض الجرعات مع تحسن الحالة الصحية للطفلة.

حملة لإنقاذ الطفلة كيان

وكانت دشنت أهالي مدينة العريش حملة مكبرة بهاشتاج «#أنقذوا_كيان_بنت_سيناء» لجمع المبلغ المطلوب لها وإتمام سفرها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ونشر أهالي العريش صورا للطفلة وأرقام الحسابات وأرقام التبرع للطفلة على أمل نجاح جمع المبلغ وإتمام سفر الطفلة.

واختتم والد الطفلة: «ليس لي أمل سواء في جمع مبلغ الـ 40 مليونا والمصريين قادرين على مساعدتي ومساعدة طفلتي وإنقاذها».

وكانت قد نجحت «الوطن» في قيادة العديد من الحملات الصحفية مع بعض الأطفال لحين جمع ملايين الجنيهات على رأسهم الطفلة رقية والتوأم علياء وفريدة.