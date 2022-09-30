وفاة المخرج عبداللطيف زكي.. ونجله: صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة غدا

غيّب الموت المخرج عبداللطيف زكي، وفق ما أعلنه نجله "باسم"، عبر حسابه على «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا الغالي المخرج عبداللطيف زكي في ذمة الله، وتقام صلاة الجنازة غدًا السبت، بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر».

معلومات عن المخرج عبداللطيف زكي

المخرج عبداللطيف زكي ولد عام 1946، حصل على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1968، بدأ حياته الفنية كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين منهم كمال الشيخ، محمود ذو الفقار، أشرف فهمي، وعلي عبدالخالق، وأخرج أفلاما تلفزيونية، منها «الأستاذ منجد»، ومن أفلامه «شقاوة بنات شبرا»، «حنحب ونقب»، و«سر اللعبة».

عبداللطيف زكي شارك في مسرحتين كممثل

ومثل المخرج عبد اللطيف زكي في مسرحيتين، وله نحو 33 عملا بين السينما والتليفزيون ومن بينها «الخطيئة السابعة» مع فاروق الفيشاوي، و«جريمة الساحل الشمالي» مع هالة صدقي ومحمود قابيل والراحل وائل نور، وأخرج أيضا فيلم «كروانة» لنور الشريف وبوسي، و«البركان» ليحيى الفخراني وصفية العمري، و«الخطر» مع كمال الشناوي ومعالي زايد، وأيضا «الفرقة 12» مع فيفي عبده ومحمود حميدة وحسن حسني.

وعمل كمساعد مخرج بفيلم «على مَن نطلق الرصاص؟» لسعاد حسني ومحمود ياسين، و«الهارب» لشادية وكمال الشناوي، و«أغنية على الممر» وأيضا «أنا وزوجتي والسكرتيرة» لأحمد رمزي وزبيدة ثروت، و«شيء في صدري» لرشدي أباظة.