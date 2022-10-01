في اليوم العالمي للقهوة.. تعرف على طرق التخلص منها في حال إدمانها

البعض يعشق القهوة حتى الإدمان، ولا يعرف تأثير هذه المشكلة صحيًا ونفسيًا، والمشكلة هنا ليست في شرب القهوة، ولكن في «إدمانها»، فلابد من تحديد عدة خطوات للقضاء على إدمان القهوة والاكتفاء بالمعدل الطبيعي لشربها.

اليوم العالمي للقهوة

في اليوم العالمي للقهوة، نتحدث في هذا التقرير عن الإفراط في تناولهان الذي يجعل التعافي منه ليس أمرًا سهلًا، كما أنه يُعرض الفرد للقلق والاكتئاب؛ لأنه يحتاج إلى الابتعاد عن كثير من العادات والطقوس السيئة التي جعلته يُدمن القهوة.

يقول الدكتورهاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن هناك نوعين من العلاج في حالة إدمان القهوة، أحدهما علاج بدني والآخر علاج نفسي، موضحا أن العلاج البدني يتضمن التعافي من الأعراض الانسحابية، وهي التى تصيب مُدمن القهوة في فترة تعافيه منها مثل:

ـ القلق

ـ التوتر

ـ الاكتئاب

ـ اضطراب النوم

وهذه الأعراض لها طرق علاجية بأدوية خاصة تساعد أكثر على التعافي، منها أدوية الاكتئاب المُهدئات والمنومات، بحسب «هاشم».

ابتعد عن الناس والأماكن المرتبطة بقهوتك

وأوضح «بحري» في حديثه مع «الوطن»، أن العلاج النفسي يتضمن معرفة سبب الإدمان وعلاجه، وكسر كل الطقوس المرتبطة بـ«شرب القهوة» إلى جانب الابتعاد عن العادات السيئة التي لا يفعلها الفرد إلا بالقهوة: «هنلاقي ناس رابطة بين فنجان القهوة والسيجارة في مكان معين، لازم عشان نعالج إدمانها للقهوة تبطل تروح المكان ده»، والابتعاد أيضًا عن الأشخاص المرتبط وجودهم بشرب فنجان القهوة: «ابعد عن الناس اللي بتشرب معاهم قهوة كتير».

بحري: عسل النحل مفيد لعلاج إدمان القهوة

وأضاف «بحري» على أن علاج الأعراض الانسحابية للقهوة قد تكون لمدة شهر أو أكثر، ولكن هناك ما نقول عليه «الانتكاسة» اللتي تصيب الفرد خلال عام واحد بنسبة 100%، إذا لم يلتزم بخطوات العلاج البدني والنفسي.

وأشار «بحري» إلى جانب الاهتمام بالجانب الغذائي من خلال تناول الفيتامينات، مثل «الأوميجا ثري»، أو تناول عسل النحل الأبيض، باعتباره حافز غذائي يساعد على التغذية ويحمى الجسم من أضرار فترة انسحاب الكافيين.