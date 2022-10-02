5 معلومات عن الموسيقار محمد علي سليمان في عيد ميلاده

يحتفل اليوم الموسيقار الكبير محمد علي سليمان بعيد ميلاده الخامس والسبعين، الذي ولد في الثاني من شهر أكتوبر عام 1947 في محافظة الإسكندرية، وهو والد المطربة أنغام.

نرصد في هذا التقرير 5 معلومات عن محمد علي سليمان

محمد علي سليمان من مواليد محافظة الإسكندرية

- محمد سليمان هو موسيقار وملحن مصري ولد في 2 أكتوبر 1947 في محافظة الإسكندرية ودرس بمدارسها كما درس في معهد الوسيقي كونسر فتوار في الإسكندرية

- تخصص محمد علي سليمان في العزف على آلة الكمان وتخرج 1966-1967

- تزوج مرتين المرة الاولى أنجب فيها الفنانة أنغام والموزع الموسيقي خالد، والمرة الثانية أنجب ابنته المتوفية غنوة وشقيق آخر لها.

محمد علي سليمان والد الفنانة أنغام

- ألف عددا كبيرا في الموسيقي التصويرية لعدد من الأفلام مثل فيلم عنتر شايل سيفه، فيلم فتوة الناس الغلابة، فيلم العربجي، فيلم بئر الخيانة وأيضا موسيقى المسلسلات التليفزيونية مثل مسلسل الضباب ومسلسل حكاية المليون ومسلسل سر الأرض للمخرج أحمد بدر الدين وكذلك المسلسلات الإذاعية ومنها مسلسل القلب الكبير.

- ابتعد سليمان خلال السنوات الماضية عن التلحين والتوزيع واكتفى بالمشاركة في لجان اختبار الاصوات في الاذاعة المصرية ونقابة المهن الموسيقية

يذكر ان الموسيقار محمد على سليمان كان قد دخل في خلافات عدة منذ سنوات مع ابنته أنغام بسبب إحدى الزيجات وعلى أثرها تمت المقاطعة بينهما إلى أن تصالحا خلال السنوات الماضية.