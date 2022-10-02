«النافورة النخلة» تزين مدخل المهرجان التسويقي للتمور في الوادي الجديد

وكأنه عيد تتزين له محافظة الوادي الجديد وأبناؤها فيرسمون البهجة في كل شبر من أرجائها؛ احتفالا بقدوم مهرجان التمور التسويقي الذي يتم افتتاحه اليوم، وكانت أبرز مظاهر تلك الاحتفال تزيين مدخل أرض المعارض حيث يقام المهرجان بنافورة مياه على شكل نخلة تتساقط من عُرْجُونها المياه .

التمور المحصول الاستراتيجي الأول في المحافظة

«التمور وأشجار النخيل هي المحصول الاستراتيجي الأول بالمحافظة».. بهذه الكلمات عبر جهاد متولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة عن سبب اختيار النخيل في تزيين مداخل ومخارج المحافظة استعدادا للمهرجان، مضيفا لـ«الوطن» أنها لم تكن الشكل الوحيد للاحتفال: «تم استخدام البالون المزين بأشكال النخيل من أجل جذب الزوار، بالإضافة إلى تزيين مدخل ارض الملتقي التسويقي للتمور الثاني من خلال وضع مجسم علي شكل نخلة والتي تعبر عن الهوية البصرية لمحافظة الوادي الجديد».

وتقام فعاليات المهرجان في حي الأمل بمدينة الخارجة، وبناء على توجيهات محافظ الوادي الجديد اللواء الدكتور محمد الزملوط، عملت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تجهيز الشوارع والميادين بشكل لائق، وتنظيفها من المخلفات وتطوير البنية التحتية لمدينة الخارجة.

إعلان مدينة الخارجة مدينة صديقة للبيئة

وأكد «متولي» رئيس مركز ومدينة الخارجة، إنه تم تصميم نافورة المياه على شكل نخلة بالتوازي مع إعلان مدينة الخارجة مدينة صديقة للبيئة وتم تصميمها لتكون ملائمة مع اشتراطات الحفاظ على البيئة وإضفاء الشكل الجمالي المميز للملتقلى الثاني التسويقي للتمور بالمحافظة.