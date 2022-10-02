تردد قناة المجد لإذاعة القرآن الكريم.. مترجمة بالإنجليزية والفرنسية

تعتبر قناة المجد الدينية، من أهم القنوات على القمر الصناعي المصري نايل سات، والتى يظهر ترددها من خلال القمر العربي «عرب سات»، وتتمتع قناة المجد بشعبية كبيرة وسط محبي وعشاق الاستماع إلى ترتيل القرآن الكريم بأصوات نخبة كبيرة من المقرئين في العالم العربي والإسلامي، مثل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ومحمود خليل الحصري، والشيخ محمود علي البنا، وغيرهم، خاصة أن بث القناة يكون على مدار الـ24 ساعة، ودون أي فواصل دينية أو برامج دينية، حيث أن القناة مخصصة لتلاوات القرآن الكريم فقط.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن»، بشكل يومي ومتواصل لقرائها ومتابعيها، تنشر خلال هذه السطور تردد قناة المجد، حيث يتم بث تلاوات القرآن الكريم، بأصوات نخبة كبيرة من مشاهير القراء في الطن العربي، وتردد عدد من القنوات الدينية الأخرى على نايل سات.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم

- اسم القمر: نايل سات

- التردد 12053

- رأسي (V)

- معدل الترميز:27500

ومن المعروف أن قناة المجد للقرآن الكريم، تتميز بقيامها ببث تفسير معاني الآيات القرآنية على شاشتها أثناء التلاوات، بالإضافة إلى قيامها أحيانا بوضع ترجمة للآيات القرانية والتفيسر والمعاني باللغتين الإنجليزية والفرنسية، مما يزيد من نسبة مشاهدتها من جانب المسلمين من الجنسيات الأجنبية.

تردد قناة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

- نايل سات

- تردد 11177

- أفقي (H)

- 27500

تردد قناة مصر قرآن كريم

- نايل سات

- 11863

- رأسي (V)

- 27500

تردد مكة للقرآن الكريم

القمر الصناعي المصري: نايل سات.

التردد: 12149 أفقي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: 3/4.

تردد قناة القرآن الكريم

- نايل سات

- 12283

- رأسي (V)

- 27500

تردد قناة النور للقرآن الكريم

نايل سات

- تردد11411

- افقي (H)

- 27500