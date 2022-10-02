مدير جبل الزيت: المحطة تنتج 2400 جيجا وات سنويا

قال أحمد نادي مدير محطة جبل الزيت، إنّ القدرة الإجمالية المركبة للمحطة تقدر بنحو 580 ميجا وات، موضحًا أنّ المحطة أنشأت على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى في عام 2015 بتمويل ألماني، مشيرًا إلى أنّه تم التشغيل التجاري بالمرحلة الأولى بقدرة 200 ميجا، وتنفيذ المرحلة الثانية في شهر يونيو 2018 بإضافة 40 ميجا، وأصبح العدد الإجمالي للمشروع الأول «جبل الزيت1» 240 ميجا بعدد 120 توربينة.

2400 جيجا وات سنويًا

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، تقريرًا تلفزيونيًا، استعرض المرحلة الثانية من المشروع «جبل الزيت 2»، الذي نُفذ في يونيو2018 بتمويل ياباني، وبقدرة 220 ميجا، بعدد 110 توربينة، إذ أن الإنتاج الإجمالي لمحطة جبل الزيت سنويًا يصل إلى 2400 جيجا وات في الساعة، تضخ على الشبكة القومية.

القدرة المركبة للمحطة الحالية 580 ميجا وات

وأشار وليد حلمي مدير التشغيل بالمحطة، إلى أنّ المحطة تضم 3 مشاريع حاليا، والقدرة المركبة للمحطة الحالية 580 ميجا وات، وهناك مشروع تحت التأسيس سيدخل الخدمة في العام القادم 2023، موضحًا أن عدد التوربينات في الموقع حاليا بلغ 290 توربينة، وأن قدرة التوربينة الواحدة تصل 2 ميجا وات.