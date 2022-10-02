خبير اقتصاد: اجتماع الرئيس مع محافظ «المركزي» يهدف إلى مواجهة التضخم العالمي

قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، يهدف إلى متابعة مؤشرات السياسة النقدية، وأداء القطاع المصرفي بالدولة، وترتيب الأوراق لمواجهة أزمة التضخم العالمية، مشيرا إلى الهدف منه أيضا، العمل على ثلاث محاور بالتوازي.

وأوضح «شعيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحور الأول يشمل العمل على الحفاظ على العملة الأجنبية الناتجة عن حصيلة الموجودة لدينا حاليا، مشيرا إلى أن هناك خلل كبير بين الصادرات والواردات، إذ تستورد مصر بنحو 80 مليار دولار سنويا، وتصدر بنحو 40 مليار دولار، وبالتالي هذا الوضع صعب، لذلك يسعى الرئيس مع البنك المركزي والحكومة، لإيجاد طرق ترشيد الاستيراد، والحد من زيادة الاستيراد، وإحلال السلع المصنعة محليا، بدلا من المستوردة، عبر توطين الصناعة المحلية، وبالتالي يمكن الحفاظ على مستويات العملة الأجنبية في البنوك.

تعزيز العملة الأجنبية

وأضاف أن المحور الثاني للقاء، هو تعزيز العملة الأجنبية، عن طريق البحث عن مصادر للنقد الأجنبي، واعتقد أن أفضل طريق هو جذب الاستثمارات الأجنبى المباشر، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار له عدة مزايا أبرزها توفير العملة الدولارية في هذا الوقت الصعب، وإنعاش الخزانة المصرية وعمل رواج اقتصادي، ما يساهم فى توفير فرص عمل وانخفاض معدلات البطالة، وتعزيز التصدير وتقليل نسبة الاستيراد، ما ينعكس على نسب نمو الاقتصاد.

وأشار إلى أن هناك جانب آخر لهذا الاجتماع، وهو البحث عن مصادر تمويل أجنبية سريعة، متوقعا أن يستقر الدولار خلال الفترة المقبلة، خصوصا فى ظل ارتفاع التضخم عالميا، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يعتبر بمثابة ترتيب الأوراق لمواجهة هذه الأزمة.