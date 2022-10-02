«الصحة»: مركز زراعة الأعضاء يضم 12 غرفة عمليات و300 سرير

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث بِاسم وزارة الصحة والسكان، إنه خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجّه بإنشاء مركز متكامل لزراعة الأعضاء في المدينة الطبية بمعهد ناصر، الذي يضم جميع أنواع الزراعات الموجودة ويحتاجها المرضى.

300 سرير و12 غرفة عمليات

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس السيسي شدد على إنشاء مركز لزراعة الأعضاء بواقع 300 سرير داخلي، و12 غرفة عمليات، وليست 12 ألف غرفة كما تداول البعض.

الدولة المصرية تواجه حرب شائعات

واستطرد: «هناك حرب شائعات على الدولة المصرية وتشكيك في كل الإنجازات وكل ما يتعلق بالتطور والتقدم الذي تشهده الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، والهدف واضح، ولكن الشائعات لا تترك إنجازا إلا وتهاجمه وتضاف إليه الأكاذيب والشائعات لكن هدف إنشاء المركز واضح».

وأوضح أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي لا تضع خططا خمسية، ولكن دائما ما يفتتح الرئيس المشروعات التي تم الانتهاء منها بالفعل: «لو الناس تحركت لمعهد ناصر تلاقي العمل يجري على قدم وساق لإنشاء مدينة طبية ومركز متكامل لزراعة الأعضاء بمختلف أنواعها».

وتابع: «لدينا 37 مركزا مرخصا لزراعة الأعضاء، وفي حال ربط حالات زراعة الأعضاء على مستوى تلك المراكز والمركز الرئيسي الذي يجرى إنشاؤه حاليا يعكس ذلك وجود حوكمة قوية تقوم بها الوزارة تجاه هذا العمل».