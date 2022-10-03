إبراهيموفيتش.. سر 41 عاما من الأهداف الخيالية و«الصحة البومب»

في 23 أغسطس عام 2004، سجل لاعب يشبه في هيئته أحمد حسام ميدو، لاعب روما الإيطالي، هدفا خارقا مع أياكس أمستردام في في الملاعب الهولندية، وبدأ البحث عن اسم اللاعب صاحب القوام الممشوق والشعر الطويل، ليعرف الجمهور أنه اللاعب السويدي «السلطان» زلاتان إبراهيموفيتش.

منذ ذلك التاريخ قبل 18 عاما، كتب إبراهيموفيتش شهادة ميلاده الكروية، بهدف جميل ونادر في مرمى نادي بريدا، قدمه إلى جمهور الكرة في العالم أجمع، ولعل الشبه في الهيئة بينه وبين «ميدو» أفاده قليلًا ليعرفه الجمهور العربي، خاصة أنهما كانا أصدقاء وفقًا لما قاله الأخير أكثر من مرة في تصريحات تليفزيونية، قبل أن ينطلق ابن السويد إلى عالم النجومية، ويصبح واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم في الآونة الأخيرة، وتصنفه منصات كرة القدم العالمية بأنه واحدًا من أفضل 10 مهاجمين في آخر 20 عاما.

«السلطان» يحتفل بعيد ميلاده الـ41

اليوم يكمل نجم أي سي ميلان الإيطالي عامه الـ41، سن قد لا يمنحه مشجعي كرة القدم للاعب في مثل لياقته، الهدف المذكور سابقًُا أحرزه المهاجم السويدي وهو لم يكمل الـ22 عاما من عمره، مرت 18 عاما وهو لم يتغير، قوة قدميه وتسديداته الصاروخية ورأسياته التي تسكن الشباك، ومشاغبته الدائمة والمرهقة للمدافعين.

«إبرا» هو نفسه «إبرا»، ذلك الفتى الصغير الذي ترعرع في وسط عائلة مهاجرة بالسويد، يحلم باحتراف كرة القدم بنادي مالمو، قبل أن ينتقل عام 2001 إلى «أياكس» بهولندا، ثم إلى يوفينتوس ومنه إلى إنتر ميلان، قبل فترته مع برشلونة الإسباني، ومنه إلى ميلان الإيطالي، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي، مانشستر يونايتد، لوس أنجلوس جلاكسي بأمريكا، قبل عودته إلى الميلان مرة أخرى، حيث بيته الأقرب لقلبه وفقًا لتصريحاته، ليتخطى في العام الماضي حاجز الـ500 هدف في مسيرته الكروية مع هذه الأندية التي مثلها.

ما يثير تعجب محبو «السلطان» هو محافظته على لياقته، وكيفية وصوله إلى هذا العمر مع كامل لياقته، وما زال يمارس هوايته المفضلة في إحراز أهداف خيالية، والركض عشرات الكيلو مترات في المباراة، والمنافسة على كل كرة ورغبة في الفوز بكل صراع مع المدافعين، ورغم إصاباته المتلاحقة خلال مسيرته الكروية والتي هو يعيش واحدة منها الآن برباط صليبي، لكنه اعتاد دائمًا على العودة أقوى وأفضل وكأن شيئًا لم يكن.

أخصائي تغذية ولياقة: اللاعب لديه نظام أكل خاص

اللاعبون الكبار أمثال إبراهيموفيتش يأكلون كل شىيء في يومهم بميزان دقيق، ليصبحوا أقل عرضه لزيادة الوزن والحفاظ على لياقتهم، وفقًا لما قاله يوسف حمادة، أخصائي التغذية، مدرب اللياقة البدنية، الذي أكد أن نجم ميلان بالتأكيد يتناول اللحوم والخضروات الطازجة، ويبتعد عن الوجبات الجاهزة أو السكريات العالية والمياه الغازية والمعجنات بأشكالها كافة.

وأضاف «حمادة» لـ«الوطن»، أن أغلب هؤلاء اللاعبين يجلبون طاه خاص بهم من أجل العمل معهم في المنزل بشكل دائم، لتضخيم عضلاتهم بما يحتاجونه من طعام، وظبط مكونات وسعرات وجباتهم.

كما أشار مدرب اللياقة البدنية، إلى أنه بخلاف التغذية الجيدة، فإن إبراهيموفيتش كي يصل إلى هذه اللياقة وهو في هذا العمر، لا بد وأنه يتدرب تدريبات خاصة، تزيد من اللياقة ومرونة العضلات، وأيضًا عمل استشفاء مستمر من أجل إعادة العضلات لوضعيتها الأولى، وتفادي الشد العضلي أو المزق بعد المجهود الكبير في المباريات.

وأوضح يوسف حمادة أن هذا الخليط من التغذية السليمة والصارمة مع الرياضة، الذي يفعله خصيصًا لنفسه، يساهم في النهاية بنتيجة خرافية تساعد مهاجم ميلان على الاستمرار في ممارسة كرة القدم مع تقدمه في العمر، وتقديم مستويات هائلة رغم ذلك.

زلاتان إبراهيموفيتش يمارس أيضاً على رياضة التايكوندو من أجل تحسين مرونة عضلاته، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل»، مع الأخذ بعين الاعتبار سنه الكبير مقارنة بأقرانه من اللاعبين.