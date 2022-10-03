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القومي لذوي الإعاقة: نحرص على توفير الإتاحة في الأماكن السياحية.. فيديو

كتب:

نرمين عفيفي
01:51 م | الإثنين 03 أكتوبر 2022
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن اهتمام الدولة المصرية بذوي الإعاقة يدل على أن مصر في الريادة وهي دولة متحضرة تماما، مشددة على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يباشر ويتابع حقوقهم وعلى رأسها أماكن الإتاحة، فالإتاحة هي العمود الفقري لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع، لأنه دون إتاحة لن يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة الاندماج مع المجتمع.

 ضمان التيسيرات بالأماكن السياحية

وأضافت المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحرص على ضمان التيسيرات الموجودة بالأماكن السياحية، والمتحف الكبير هو أحد هذه الأماكن الحضارية الضخمة، ولذلك حرص المجلس على زيارة المتحف قبل افتتاحه.

المتحف المصري الكبير نموذج يضاهي المتاحف العالمية

وشرحت المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن المتحف المصري الكبير نموذج عالمي يضاهي كافة المتاحف العالمية، موضحة أن المهندس عاطف مفتاح رحب كثيرا بالزيارة وكان على علم كبير بالإتاحة التي يجب أن تكون موجودة، وبالفعل تبين وجود دورات مياه مخصصة لذوي الإعاقة، ومساحة كبيرة للكراسي المتحركة للدخول وعيادات خاصة مجهزة.

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