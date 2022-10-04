«الإفتاء» تنظم دورة مجانية عن علم الفلك ومواقيت الصلاة

أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها على الإنترنت، تنظيم دورة مجانية في علم الفلم ومواقيت الصلاة، وذلك عبر «منصة هداية»، الإلكترونية والتي يقدمها الشيخ عبد العزيز الشهاوي، المدرس بالجامع الأزهر الشريف.

وأوضحت الإفتاء، أن الدورة التدريبية تهدف إلى معرفة مصطلحات علم الفلك وقواعده، وتدريب الدارس على معرفة مواقيت الصلاة والقبلة، بالإضافة إلى تدريب الدارسين على حساب أوائل الشهور والسنين ومعرفة الأيام.

وأشارت إلى أن الدارس يتعلم فهم الظواهر اليومية كحركة الشمس وانتقالها في البروج وتغير الفصول، بالإضافة إلى فهم الظواهر الكونية كالخسوف والكسوف والقضاء على الخرافة، وتبدأ الدراسة بالدورة يوم السبت 15 من أكتوبر الجارى.

محاور الدراسة بدورة علم الفلك والمواقيت

- دراسة علم المواقيت، ومعرفة أوائل السنين وشهورها.

- استخراج دورة الشمس، ومعرفة البروج والميل.

- ارتفاع الشمس، وعرض البلد، وارتفاع القبلة، واستقبال القبلة ونحو ذلك.

مميزات دورة علم الفلك

وتقدم دار الإفتاء الدورة مجانية بالكامل بلا أي رسوم مادية، وتكون الدورة مسجلة، ومرفوعة بالكامل على منصة هداية ولا توجد على أي منصات أخرى، حيث يوجد أسئلة بعد كل درس و اختبار فى نهاية الدورة.

وبعد اجتياز متطلبات الدورة تحصل على شهادة بحضور الدورة معتمدة من الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، حيث يمكن التقدم للدورة التدريبة، من خلال «منصة هداية» أو الضغط هنا، وذلك قبل انتهاء التسجيل يوم الجمعة 14 من أكتوبر.