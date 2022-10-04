أكاديمية البحث العلمي تدعم 323 مشروعا في تحدي «مصر لإنترنت الأشياء»

انطلق حفل ختام فعاليات الدورة السادسة لتحدي «مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي» بدعم وتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بإجمالي 323 مشروعًا في مختلف مسارات التحدي، بمشاركة العديد من الكيانات الحكومية والأوساط الأكاديمية والشركات.

دعم وتطوير بيئة الإبداع وريادة الأعمال وخلق شبكة

تأتي المبادرة ضمن خطة الأكاديمية لدعم وتطوير بيئة الإبداع وريادة الأعمال وخلق شبكة ربط لدعم حركة التحول الرقمي وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

حضر حفل الختام وتفقد المعرض الذي أقيم على هامش حفل الختام الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لجمعية اتصال، والدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي للتنمية التكنولوجية، وضم المعرض 25 ابتكارًا ومنتجًا وتطبيق من الشركات التكنولوجية الناشئة ومشروعات طلاب مدارس stem ومشروعات تخرج وكلها مبادرات تدعمها الأكاديمية.

أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن هذا التحدي يمثل نموذج متميز للتعاون البناء والشراكة بين المؤسسات المحلية والدولية والإقليمية بدءًا من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالشراكة مع جمعية اتصال والتعاون مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرع إدارة التكنولوجيا بمصر والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات.

وهو يعد تفعيل دور الأكاديمية في دعم المشروعات القومية وتطويع البحث العلمي في إيجاد حلول سريعة وفاعلة حيث أن الأكاديمية شريك أساسي في هذا التحدي فنياً ومادياً على مدار 6 أعوام كاملة وصل خلالهم عدد المشاركين في التحدي خلال تلك السنوات إلى أكثر من 5000 مشارك وأكثر من 1650 مشروعا.

وأشار «صقر» إلى أن الفائزين الأوائل يتم تأهيلهم للمشاركة وتمثيل مصر في «تحدى العرب لانترنت الأشياء» الذي سيعقد على هامش معرض GITEX بدبي في منتصف الشهر الجاري بمشاركة 12 دولة عربية.

اقتصاد المعرفة

وعرج رئيس الأكاديمية خلال كلمته على مبادرات وبرامج أكاديمية البحث العلمي المختلفة التي تدعم الدورة الكاملة للابتكار واقتصاد المعرفة وتعمل على خلق بيئة مهيئة ومشجعة على الابتكار، بدءًا من تهيئة مناخ معزز للأنشطة البحثية والابتكارية وانتهاءاً بتسويق منتج يلبي أحد احتياجات المجتمع ومرورًا بخطوات البحث والتطوير وإنتاج النماذج الأولية وتحويلها إلى صورة جاهزة للإنتاج على مستوى صناعي والربط الفعال بين البحث العلمي والصناعة، وذلك ضمن الخطة التنفيذية للأكاديمية خلال الفترة من 2014-2022 ورؤيتها المعلنة فى التشبيك والتكامل وتفادي الجزر المنعزلة.

إقامة 5 معارض

وأكد استعداد الأكاديمية الدائم لتبنى أي مبادرة من كل مؤسسات الدولة تساعد في وصول دعم الأكاديمية إلى مختلف الشرائح من المبتكرين في مصر، موضحاً أنه حضر خلال الأسبوع فقط 5 معارض أبرزهم معرض مصر الأول للملكية الفكرية الذي افتتحه رئيس الوزراء على هامش إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بحضور دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وأضاف أن معظم المشروعات والابتكارات والمنتجات المعروضة في هذه المعارض الخمسة هى من نتاج مشروعات ومبادرات الأكاديمية وحصلوا في مرحلة من المراحل علي تطوير أفكارهم بدعم واحتضان من الأكاديمية.

وأشار حرص الأكاديمية على تبنى عددًا من البرامج والفعاليات المميزة للشباب لتشجيعهم على ثقافة ريادة الأعمال، والوصول بأفكارهم وابتكاراتهم إلى شركات تكنولوجية ناشئة.