السجن 5 سنوات لمتهم ابتز طليقته في البحيرة.. «نشر صورها ورقم تليفونها»

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، قبل قليل، حكمها بالسجن 5 سنوات على المتهم في قضية الابتزاز الإلكتروني لطليقته، ومصادرة هاتفه الخاص، وإحالة الدعوي المدينة للمحكمة المختصة.

وجاء الحكم برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف، رئيس الدائرة 12 المنعقدة فى محكمة إيتاي البارود، وعضوية المستشارين حسين رشيد حسين محمد، وتامر محمد علاء الدين عتمان، وأحمد عبدالمولي إبراهيم شحاتة.

وقالت آلاء ضحية الابتزاز الالكتروني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها انفصلت عن زوجه رسميًا بسبب خلافات بينهم، ولكنه حاول مرارًا أن يعود إليها لكنها رفضت.

نشر صور طليقته

وأضافت أنها توصلت معه إلى اتفاق يمنحه كافة الأغراض القيمة التي اشتراها لها مثل المصوغات الذهبية والهاتف المحمول، لكنها تفاجئت بنشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة «نشر صوري على الانترنت بشكل سيء، وكتب عليها كلام وحش عشان يشهر بيا وحط رقمي كمان على الصور».

القبض على المتهم

وأشارت إلى أنّ الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه، وفحصت جميع التسجيلات والصور التي كان يهددها ويبتزها بها، والتأكد من صحة البلاغ، وحبسه منذ 6 أشهر، حتى أصدرت هيئة المحكمة اليوم حكمها عليه بالسجن 5 سنوات.