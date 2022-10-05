القصة الكاملة لوفاة طفلتي منيا البصل.. عاملة بصيدلية حقنتهما بدواء بديل

مأساة كبيرة تعيشها والدة الطفلتين «إيمان محمد»، 7 سنوات، و«سجدة» 5 سنوات، بعدما فقدت أعز ما لديها نتيجة حقنة تلقتاها الصغيرتان، على يد عاملة بصيدلية وصفت لها حقنة بديلة لمضاد حيوي قرره الطبيب في الروشتة.

تفاصيل وفاة طفلتين بالإسكندرية

بدأت تفاصيل القصة التي وقعت فصولها في منطقة منيا البصل بمحافظة الإسكندرية، فبحسب بلاغ والدة الطفلتين التي تقدم به إلى الجهات الأمنية، عندما توجهت الأم إلى إحدى الصيدليات لصرف مضاد حيوي كتبه الطبيب لطفلتيها، ولكن لم يكن متوافرا، فأشارت عليها عاملة بعلاج بديل حقنت به ابنتيها، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ ونُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا.

تشييع جنازة طفلتي منيا البصل

جرى تحرير محضر بالواقعة ونقل جثتي الطفلتين إلى مشرحة كوم الدكة، حيث أنهى الطب الشرعي تشريح الجثتين، وأصدرت النيابة تصريح الدفن، على أن يتم تشييع جنازتهما عصر اليوم من كوم الدكة.

حجز صيدلانية وحبس عاملين على ذمة التحقيقات

وأمر النائب العام بحجز صيدلانية وحبس عامليْن لديها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهام الأخيرين بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الأولى بالسماح لهما بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما.

واتخذت النيابة حزمةً من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، منها التحفظ على الصيدلية وتفتيشها، وندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير، وجارٍ استكمال التحقيقات.

طلب إحاطة بسبب واقعة طفلتي مينا البصل

وفي السياق ذاته، قدم النائب محمود قاسم، طلب إحاطة لوزير الصحة لتشكيل لجان متابعة ومرور على الصيدليات، للتأكد من حمل ممن يعملون بها رخصة مزاولة المهنة، وإيقاف إعطاء الحقن بالصيدليات دون تواجد طبيب مختص.