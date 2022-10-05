لعدم اجتيازها اختبار القدرات.. مجلس الدولة يرفض إلحاق طالبة بـ«تمريض دمياط»

قضت محكمة مجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من أحد أولياء الأمور، التي طالب فيها بتحويل ابنته من المعهد الفني للتمريض بالمنصورة إلى كلية التمريض جامعة دمياط؛ لعدم اجتيازها اختبار القدرات.

الطالبة حاصلة على ثانوية 2022

وذكرت المحكمة، أنه طبقا لما هو ثابت من الأوراق أن ابنة المدعي حصلت على الثانوية العامة المصرية القسم العلمي في العام الدراسي 2021/2020 بمجموع 330 درجة وتقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات ولما كان ذلك وكانت قواعد التنسيق للعام الجامعي2022/2021 لم تتح له الكترونيا تسجيل رغباته الكاملة في الالتحاق بكليات التمريض والمعاهد الفنية الصحية، ومنها كلية التمريض جامعة دمياط وفقا لقاعدة التوزيع الإقليمي.

المدعى لم يقدم ما يفيد اجتياز اختبار القدرات

أضاف: «الثابت أن المدعى لم يقدم ما يفيد اجتياز كريمته اختبارات القدرات اللازمة للقبول بكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وفقا لقرار وزير التعليم العالي رقم 2230 لسنة 2021، وعليه يكون المدعى افتقد أحد الشروط الواجبة للقبول بكليات التمريض وتغدو من ثم دعواه الماثلة لا سند لها من صحيح حكم القانون معنيا القضاء برفضها».