انهيار جزئي بمنزل من 3 طوابق في طنطا دون خسائر بشرية

شهد شارع الألفي، بمدينة طنطا، في محافظة الغربية، انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، بسبب قيام أحد السكان بتركيب مروحة سقف، وجرى إخلاء المبنى، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار جزئي لأحد العقارات السكنية بدائرة القسم، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

لجنة المنشآت تعاين العقار

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، ومسؤولي الحي بدائرة حي أول طنطا، وفرض كردون أمني حول العقار، وتبين انهيار سقف طابقين، بسبب قيام أحد السكان، مستخدما «شنيور» لتركيب مروحة سقف، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية

وقام مسؤول حي أول طنطا، برئاسة ممدوح النجار، بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية، لفحص العقار، وندب لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لاتخاذ قرار بشأنه، ومعاينة العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها.