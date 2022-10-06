«تبسيط العلوم» لبراعم الأسمرات.. خطوة أولى لبناء جيل مبدع

عند التفكير فى تخريج أجيال جديدة قادرة على الابتكار لا بد من النظر أولاً إلى الطرق التى يتخذها الطلاب للاستذكار ومدى قدرتها على تشكيل وعيهم إلى حد يجعلهم قادرين على وضع برنامج منظم للمذاكرة بأنفسهم أم لا، من هنا وضع محمود عبدالمعز، مدرب ورشة تبسيط العلوم وأستاذ الكيمياء المتقاعد بالجامعة الأمريكية، نصب عينيه ضرورة تطبيق النظريات العلمية وإشراك الأطفال فى تجارب علمية بأساليب مبسطة، على أن يتم هذا الأمر باستخدام أدوات متاحة فى كافة المنازل.

عبدالمعز: أتعاون مع وزارة الشباب لتبسيط العلوم

داخل الورشة التى يشرف عليها «عبدالمعز» كان العمل المنظم هو الأمر السائد وانتباه الطلاب الجيد هو السمة التى تسيطر على الورشة، الأمر يبدو أكثر ترتيباً وتنظيماً، لأن أستاذ الكيمياء يعلم جيداً أن الطفل لا بد أن يحترم النظام ويهوى العمل القائم على الدقة، وحاول كثيراً تبسيط العلوم للطلاب، ومن هنا ذاع صيته ودفعه هذا إلى إطلاق مبادرته التى سماها العالم الصغير، والتى لا تهدف إلى الربح وإنما إلى تنمية مهارات الطفل الابتكارية وتشجيع الطلاب على التفكير العلمى: «عملت كتاب لخصت فيه كل تجاربى العلمية من خلال الاستعانة بالأدوات المتاحة فى محيط الطلاب، وعملت قناة على يوتيوب علشان أعلم أولياء الأمور طرق التنفيذ، وبعد نجاح المبادرة بشكل فاق كل التوقعات، بدأت التعاون مع وزارة الشباب والرياضة اللى معروف عنها الاهتمام بالألعاب الرياضية دون غيرها وده اعتقاد غلط لكن سائد بين كل الناس واحنا كلنا بنعمل على تغيير هذا المعتقد الخاطئ».

الإدارة العامة للتنشئة المدرسية بوزارة الشباب والرياضة حملت مهمة تبسيط العلوم، من خلال الورشة التى تنظمها بمدرسة تحيا مصر بحى الأسمرات بمحافظة القاهرة، والتى تهدف إلى تنمية مهارات العلوم والاهتمام بجماليات اللغة «اللى الناس متعرفوش إن الوزارة بتهتم بالجوانب الثقافية بخلاف الاهتمام بالرياضة، وإدارة التنشئة الاجتماعية استحدثت برنامج جديد أطلقت عليه ابدأ معانا، على أساس إننا بنقدم تدريس غير نمطى للأطفال، ومش بندى دروس خصوصية لكن بننمى مهارات الطفل العلمية وبنستخدم كل حاجة تخلى الطفل يحب التعلم، هنا الطفل بيخرج من الورشة قادر على التفكير العلمى بأسلوب صحيح».

تنمية مهارات الأطفال والقدرة على المذاكرة في الظروف المتغيرة

أساليب الاستذكار الجيد لا بد أن يتعلمها الأطفال كى يكونوا قادرين على التفكير بأسلوب علمى، فلا بد لهم من تعلم كيفية توفير وقت كاف للمذاكرة، وذلك لأن أى عمل يقوم به الإنسان يحتاج لوقت محدد لإنجازه بالشكل المطلوب، وهنا لا بد من أن يدرك الطلاب أهمية الوقت وضرورة الاستفادة منه لتحقيق أفضل النتائج، كما يتعلم الأطفال أيضاً وضع برنامج محدد ومنظم لكافة المواد، بجانب هذا الأمر يتدرب الطفل على المذاكرة فى الظروف المتغيرة: «بنحاول قدر المستطاع تنمية مهارات الأطفال فى ورشة تبسيط العلوم علشان نقدر نخرج أجيال لها القدرة على الوصول للنجاح بشكل سهل، وما يبقاش مجرد نجاح تقليدى لكن نجاح بتفوق، وأطفال الأسمرات عندهم مهارات كتير، والاهتمام بيهم هيطور كل المهارات دى وهيساعدهم فى تنظيم وقتهم واستغلال كل حاجة حواليهم للمذاكرة الفعالة ونتمنى استمرار تلك النوعية من الورش».