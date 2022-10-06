مستفيدة من ورش الحرف اليدوية بـ«سيدي عبدالرحمن»: «بادرة أمل للتطوير»

وسط الخيوط الملونة المنسدلة على نول خشبى تجلس «عايدة رزق» التى تبلغ من العمر 20 عاماً، بجوار عدد من زميلاتها اللاتى يتدربن بإحدى الورش التدريبية والحرف اليدوية التى تضم ورشة خياطة وورشة نحاس وورشة نول، وأخرى للجلود، بمركز الخدمات الاجتماعية، لتؤكد أن مشروع الورش التدريبية داخل مركز خدمات سيدى عبدالرحمن بادرة أمل، لافتة إلى أنه لأول مرة يتم افتتاح مثل تلك المشروعات، مؤكدة أنها تتدرب على السجاد اليدوى والنول، رغبة منها فى فتح مشروع صغير فيما بعد لمساعدة أهلها، موضحة أنها اختارت التدريب على السجاد لحبها فى المشغولات والحرف اليدوية.

عايدة: اتعلمت النسج على النول في مجمّع الخدمات وهفتح مشروع لإنتاج السجاد

ولفتت «عايدة رزق» إلى أنها بعد أن تتمكن من التدريب وتتعلم صناعة السجاد ستلجأ إلى طلب قرض من أحد البنوك بمجمّع الخدمات، ضمن قروض المشروعات الصغيرة، لبدء مشروع خاص بها لتمكينها اقتصادياً، قائلة: «التدريب أفادنى كتير». وأوضحت عايدة أن مجمّع الخدمات الحكومى سيوفر الكثير على أهالى المنطقة، بدءاً من استخراج شهادات الميلاد وبطاقات التموين، والاستفادة من البنوك الموجودة بالمجمّع، قائلة: «المجمع سهل حياتنا».

أهالي القري مع الوقت سيندمجون مع حملات التوعية

وأشارت إلى أنها انضمت مع عدد من صديقاتها للحملات التوعوية التى تقوم بها الوزارة مثل حملة «وعى» للتوعية بأضرار الزواج قبل 18 سنة وخطورة ذلك على صحة الأم وكذلك الطفل، كما يتم حضور ندوات «مودّة» للإرشاد الأسرى وتوفير عدد من المعارف مثل كيفية اختيار شريك الحياة، وشرح واجبات وحقوق كل من الزوج والزوجة، وكذلك الحقوق الشرعية لكل منهما، وكيفية توزيع الأدوار بين الزوجين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن تنظيم الأسرة، لافتة إلى أن أهالى القرية مع مرور الوقت سيندمجون مع تلك الحملات التى تطلقها وزارة التضامن الاجتماعى.