الطرق الصوفية ببني سويف تحتفل بالمولد النبوي.. «بالخيول والطبول والحلوى»

شهدت عدة شوارع في محافظة بني سويف، مساء اليوم الجمعة، مرور زفة الطرق الصوفية احتفالاً بحلول المولد النبوي الشريف، وترديد القصائد والمدح، بمشاركة الأهالي للاحتفال بالمولد النبوي في أجواء روحانية مميزة.

الخيول والأعلام تتقدم احتفالات الطرق الصوفية في بني سويف

حرص العديد من التابعين للطرق الصوفية في بني سويف على استقلال الخيول ورفع الأعلام الحمراء والخضراء، وسادت حالة من البهجة والفرحة بين الأطفال والكبار والسيدات أثناء مشاركتهم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، حيث يطلق عليها البعض «زفة المولد».

وحرص العديد من الأهالي والأطفال على الانتظار بأغلب الشوارع لمشاهدة مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالمناطق المارة بها، وترديد مدح وقصائد للنبي احتفالاً بحلول مولده الشريف.

محافظ بني سويف يقدم التهنئة بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف

وتقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بخالص التهنئة لأبناء وأهالي بني سويف، بمناسبة الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة ورسول الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، داعيا الله أن ينعم على مصرنا الحبيبة بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والتنمية.