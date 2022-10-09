«الزراعة» تحذر من 4 أمراض تصيب الطماطم بسبب الرطوبة.. أبرزها «التبقع السبتوري»

حذر مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إصابة محصول الطماطم الحالي بـ4 أمراض بسبب الرطوبة الحرة والجوية العالية وهي: «الندوة المبكرة، والبياض الدقيقي، والتبقع السبتوري، والعفن الرمادي، والتبقع البكتيري»، ونستعرض في التقرير التالي تلك الأمراض وكيفية مجابهتها، وفقاً لتقرير مركز معلومات تغير المناخ.

مرض «الندوة المبكرة»

مرض الندوة المبكرة يتسبب فيه فطر «التراناريا سولاني» الذي يتطور في الجو الرطب، إذ يؤدي المرض إلى عفن الرقبة سواء في المشتل أو الصوبة والخسائر تكون كبيرة وقد يسبب تساقط كبير لأوراق الطماطم مما يؤدي الى صغر حجم الثمار وقلة عددها وهو عادة يصيب النباتات الضعيفة، ويمكن مكافحته بالرش بمبيدات «بوليرام كومبي» و«كابتافول».

مرض «التبقع السبتوري»

أما مرض «التبقع السبتوري» يتسبب فيه فطر «سبتوريا ليكوبيرسكي»، يهاجم الساق والورق لكن الأوراق تعتبر الناقل الرئيسي لهجوم الفطريات، مما يؤدي إلى تشكل بقع بنية ذات مركز رمادي اللون بينما يكون لون محيطها الخارجي أصفر، وفي حال وصول المرض إلى مراحله النهائية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تساقط الأوراق مما يترك الثمار عرضة لأشعة الشمس، ويفضل الفطر درجات الحرارة الدافئة لفترة طويلة، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، أو وجود الندى على الأوراق لفترة طويلة في ساعات الصباح.

مرض «العفن الرمادي»

ويتسبب فطر «بوتريتس» في مرض العفن الرمادي، وهذا الفطر يوجد على بقايا نباتات الطماطم المصابة في التربة وينتقل بواسطة الهواء والنباتات المصابة إلى النباتات السليمة ومن خلال أيدي العمال، أما الظروف المناسبة للمرض فهي زراعة أصناف قابلة للإصابة وترتفاع نسبة الرطوبة وتزاحم النباتات وانخفاض درجة الحرارة أقل من 25 درجة مئوية، وتعد الأزهار من أفضل الأجزاء النباتية ملائمة لحدوث الإصابة، ويمكن المكافحة باستعمال المركبات النحاسية بنسبة 1 إلى 4% مثل «أكسي كلورور نحاس» أو «تراي ميلتوكس فورت» أو «كوبروزان»، يكرر الرش 3 مرات بين كل رشة والأخرى 15 يومًا.

مرض «البياض الدقيقي»

مرض «البياض الدقيقي» من الأمراض المهمة التي تصيب الطماطم وينتشر طوال العام، ويتسبب فيه فطر «ليفليولا تيوركا»، وتشتد الإصابة به في الأجواء الدافئة أو الحارة وعند ارتفاع درجات الحرارة في الربيع وتقل الإصابة عند انخفاض الحرارة كما أنَّ الجو الجاف والري بالتنقيط يساعد على استفحال المرض، ويتمّ مكافحته بمبيدات «Bayleton» أو مبيدات البنزيمايدازول والرش بمبيدات البياض الدقيقي مع تجنب الرش بالمبيد الواحد في نفس المجموعة أكثر من مرة وتجنب رش الأحماض الأمينية مع المبيدات او رشها منفردة أوقات الإصابة.