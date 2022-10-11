تفاصيل تقديم نقيب صيادلة الإسكندرية العزاء في الطفلتين ساجدة وإيمان

تقدم الدكتور أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، أمس، بالعزاء لأسرة الطفلتين ساجدة وإيمان، ضحيتي الحقن بالخطأ بإحدى الصيدليات بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية، حيث ذهب إلى منزلهما لتقديم واجب العزاء واستقبله عم الطفلتين وجدهما.

وعبَّر «الشافعي»، خلال تواجده في منزل الطفلتين، عن حزنه الشديد على فقد الأسرة للطفلتين ونقل تعزية جموع الصيادلة فى وفاتهما، مؤكدًا أن الجميع يشعر بالحزن والأسى حول الواقعة، مشيرا إلى أنه أمر الله وقضاؤه وعلى الجميع تقبله.

جد الطفلتين يستقبل نقيب صيادلة الإسكندرية

وقال أحمد النجار، عم الطفلتين لـ«الوطن»، إن نقيب صيادلة الإسكندرية أتى إليهم اليوم لتقديم واجب العزاء واستقبله جد الطفلتين وذلك لعدم مقدرة الأب والأم على استقباله نظرا لحالتهما النفسية وعدم مقدرتهما على التحدث.

نقابة الصيادلة بالإسكندرية تطالب بتقنين ضرب الحقن

وأكد نقيب الصيادلة أثناء لقائه بأسرة الطفلتين إيمان وسجدة ، أنه تم إصدار بيان خاص بشأن الواقعة ينص على أن النقابة تنتظر انتهاء تحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي كما تم المطالبة بضرورة السعي جادين لصدور قرار في أسرع وقت بوقف ضرب الحقن فى الصيدليات العامة أو العمل على تقنينه بأي طريقة نضمن بها سلامة المرضى وحماية الصيادلة من وزارة الصحة وهيئة الدواء.