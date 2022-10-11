«استئناف قنا» تنظر قضية نفوق 60 فأر تجارب في جامعة جنوب الوادي

تنظر محكمة جنح مستأنف قنا، اليوم الثلاثاء، قضية نفوق 60 فأر تجارب في معامل كلية الطب البيطري في جامعة جنوب الوادي، وخاصة بإحدى المعيدات التي كانت تجري تجارب عليها بخصوص مادة تسبب السرطان، وتبين أن زميلها وراء الواقعة، وحكمت جنح قنا في أول حكم بالسجن 6 أشهر وغرامة 50 جنيه عليه.

وأستأنف المعيد بكلية الطب البيطري في جامعة جنوب الوادي، في احكم بعد اتهامه بالتسبب في نفوق 60 فأر للتجارب ملك زميلته، لإفساد تجاربها البحثية.

بداية الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت جهات التحقيق في قنا، بلاغا من هاجر محمد بربري، المعيدة بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري، وبرفقتها رمضان أبو النجا، عامل التشريح والمسئول عن متابعة المعمل، في قسم بندر قنا، تتهم زميلها بالتسبب في نفوق 60 فأرًا بحثيًا جلبتها من القاهرة.

نفوق 60 فأر في كلية الطب البيطري بقنا

وأكدت في محضرها، أنها عثرت على مادة سامة بأرضية المعمل وفي مياه الشرب أمام الفئران وبداخل الأقفاص ما أدى إلى نفوق 60 فأرا، يبلغ ثمنها حوالي 3 آلاف جنيه، مؤكدة أنه هذه الفئران كانت تجري تجارب عليها لرسالة الماجستير حول مادة حافظة تضع في مادة تجميل تستخدمها السيدات لتوضيح أنها تسبب السرطان من عدمه.

واتهمت «هاجر»، زميلها في القسم ويدعى أرميان. م. غ، الذي كشفته كاميرات الجامعة، أنه دخل المعمل قبل ليلة نفوق الفئران بقصد إفساد تجاربها البحثية على رسالة الماجستير، وكما أكد ذلك قسم التشريح بأن الفئران نفقت بسبب مادة مسممة.

وقال محمد الشاذلي، محامي المعيدة، إن التحريات توصلت إلى صحة الواقعة في قيام زميلها بالتسبب في نفوق فئران التجارب بقصد إتلاف مادتها البحثية.

وأحيلت القضية برقم 7571 لسنة 2022 جنح قسم قنا إلى محكمة جنح قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 6 أشهر وكفالة 50 جنيها كحكم أول درجة.