تعيين منى عصام مساعدا لوزير التخطيط لشؤون التنمية المستدامة

أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قرارًا بتعيين الدكتورة منى عصام مساعدًا للوزير لشؤون التنمية المستدامة، كما أكدت أهمية الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة للاستفادة من خبراتهم في مجال العمل، بما يتيح الفرصة لهم لممارسة دورهم بشكل أكبر وأكثر فعالية، وبالتالي رفع كفاءة الأداء والوصول بمستوى العمل لأفضل الدرجات.

التنمية المستدامة تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن

من جانبها، أعربت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التنمية المستدامة، عن شكرها وامتنانها لهذه الثقة الغالية، مؤكدة أنّ ملف التنمية المستدامة يركز في الأساس على الارتقاء بجودة حياة المواطن، متعهدة بمواصلة العمل لتحقيق الاهداف المرجوة.

وأشارت الدكتورة منى عصام، إلى أنّ أهداف التنمية المستدامة تمثل خارطة طريق شاملة تسعى إلى الوصول لتحسين جودة الحياة بطريقة مستدامة من أجل الأجيال الجديدة، ما يستدعي التعاون والعمل مع جميع الشركاء المعنيين.

دكتوراه في الاقتصاد

يذكر أنّ الدكتورة منى عصام، حاصلة على دكتوراه في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وعملت كأستاذ بقسم الاقتصاد بذات الكلية، ولها العديد من الأبحاث المنشورة، كما عملت كأستاذ مساعد بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وشغلت الدكتورة منى عصام العديد من المناصب، حيث عملت كاستشاري في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، وكزميل في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمجلس العلوم الاقتصادية والإدارية، وعضو المجلس الاستشاري للمجلة الدولية للدراسات الأورومتوسطية، كما شغلت منصب نائب مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بجامعة القاهرة، ومستشار لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي بوزارة التخطيط، ورئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشرفا علي تحديث رؤية مصر 2030.