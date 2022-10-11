دعما لمؤتمر المناخ.. انطلاق فعاليات «كرفان التوعية البيئية» بالشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات «كرفان» التوعية البيئية، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسف ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية، ويستمر حتى 13 أكتوبر الجاري، دعما لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ متعدد الأطراف COP27، والمقرر انطلاقه في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

فعاليات كرفان التوعية البيئية

بدأت فعاليات كرفان التوعية البيئية باستقلال محافظ الشرقية لسيارة صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي تجوب محافظات الجمهورية، للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والتعامل الجاد مع التغيرات المناخية.

تغيرات المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، مثل مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي واستبدال السيارات المتهالكة بسيارات جديدة، وكذلك مكافحة السحابة السوداء في موسم حصاد قش الأرز وتحويل مكامير الفحم ومحارق المخلفات والنفايات الطبية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث، لافتاً إلى أن مشاركة المحافظة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تدل على مدى وعي الجهاز التنفيذي بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق استقرار المناخ.

مبادرات مجتمعية لتنمية الوعي

وأشاد المحافظ بدور وزارة الشباب والرياضة وما تطلقه من مبادرات مجتمعية لتنمية الوعي لدى الشباب ومختلف فئات المجتمع بأهمية القضايا المجتمعية والمشكلات التي تواجه العالم، مثل قضية البيئة والمناخ وغيرها من القضايا الهامة، وكذلك التعريف بأهمية استضافه مصر لمؤتمر المناخ متعدد الأطراف COP27 في نوفمبر القادم.

من جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن فعاليات كرفان التوعية البيئية يتضمن تنظيم لقاءات دعائية لمتطوعي مبادرة SRS بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة مع المواطنين للتوعية بمؤتمر المناخ COP27، مشيراً إلى أنه من المقرر تنظيم مسيرة للكرفان من أمام ديوان عام المحافظة باتجاه جامعة الزقازيق لتنتهي أمام مكتبة مصر العامة يعقبها ندوة توعوية عن التغيرات المناخية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة.